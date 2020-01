USA tähelepanu nihkumisest Aasiale rääkis juba eelmine president Barack Obama, kelle sõnul on algav sajand USA perspektiivist Aasia sajand, ütles Merkel usutluses ajalehele Financial Times. "See tähendab ühtlasi, et Euroopa ei ole enam niiöelda maailmasündmuste keskmes. USA fookuse vähenemine Euroopale toimuks ükskõik millise presidendi võimul olles," tõdes Saksa kantsler, mida vahendas Politico.

Rääkides Euroopa suhetest Hiinaga leidis Merkel, et tema ei käsitleks Hiinat ohuna üksnes seepärast, et see on majanduslikult edukas.

"Kas me sooviksime Saksamaal ja Euroopas lõhkuda globaalsed varustusahelad ainuüksi majandusliku konkurentsi pärast?" küsis Merkel. "Minu arvates ei saa Hiina täielik isoleerimine olla lahendus," lisas ta.

Merkeli hinnangul oli Trumpil ka igati õigus, kui ta rääkis, et sellised ülemaailmsed organisatsioonid nagu ÜRO või Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) vajavad reforme. "Aga ma ei seaks maailma mitmepooluselist struktuuri kahtluse alla," lisas ta.

Kommenteerides Ühendkuningriigi peatset lahkumist Euroopa Liidust (Brexit), leidis Merkel, et see on äratuskell Euroopale Liidule, mis peaks muutuma "atraktiivseks, innovatiivseks, loovaks, heaks kohaks teadusele ja haridusele... ". "Konkurents oleks sel juhul väga produktiivne," rääkis Saksa valitsusjuht.