Pompeo kutsus maailma ametiisikuid arutama rünnakut Iraani revolutsioonikaardi eliitüksuse Quds komandörile kindral Soleimanile, mis on saanud kiita president Donald Trumpi vabariiklastelt ja Ühendriikide lähedaselt liitlaselt Iisraelilt, kuid pannud suurema osa maailmast pead vangutama ja pingete lahvatamise eest hoiatama.

"Ma veetsid viimased poolteist, kaks päeva rääkides partneritega regioonis, jagades nendega seda, mida me teeme, miks me seda teeme, ja paludes nende abi. Nad olid kõik fantastilised," rääkis Pompeo usutluses Fox Newsile.

"Aga jutuajamised meie partneritega teistes kohtades ei läinud nii hästi. Ausalt öeldes ei ole eurooplased olnud nii abivalmid, kui ma oleksin soovinud," jätkas ta.

Soleimani tapeti reede varahommikul droonirünnakus, mis tabas tema autot Bagdadi rahvusvahelisel lennuväljal.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell kutsus pärast Iraani kindali tapmist kõiki asjaosalisi end maksimaalselt vaos hoidma ja otsustaval hetkel vastutusvõimet ilmutama.

Vaoshoitust soovitas pooltele ka Prantsuse president Emmanuel Macron ja Briti välisminister Dominic Raab rõhutas olukorra deeskaleerimise vajadust.

"Britid, prantslased, sakslased peavad kõik aru saama, et see, mida me tegime, mida ameeriklased tegid, päästab elusid ka Euroopas," ütles Pompeo.

"See on hea kogu maailmale, ja me kutsume kõiki maailmas toetama seda, mida Ühendriigid püüavad teha, et sundida Iraani Islamivabariiki lihtsalt normaalse riigina käituma," lisas ta.

Pompeo ütles varem, et Soliemani kavandas rünnaku hetkel USA kodanikke ohustavaid aktsioone.