Euroopa juhtide toetus USA-le jäi ettevaatlikuks

Euroopa Komisjon kogunes kolmapäeva hommikul, et arutada kriisi Lähis-Idas. Euroopa Liit püüab jätkuvalt elus hoida Iraani tuumalepet, mis pärast ameeriklaste lahkumist sellest niigi vaevu on hingitsenud. Ja kutsub dialoogile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Relvade kasutamine peab lõppema nüüd, et teha ruumi dialoogile. Me kõik peame tegema kõik võimaliku, et taaselustada kõnelused," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Ja ei sõnagi Iraani rünnakute hukkamõistmisest ega oma kauaaegse liitlase USA toetamisest. Euroopa pealinnades kõlasid tugevamad sõnumid, aga ettevaatlikkus on Euroopa reaktsioone selles kriisis iseloomustanud.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson mõistis Iraani poolt korraldatud raketirünnakud hukka ja kutsus Iraani korrale. "Iraan ei tohi korrata selliseid hoolimatuid ja ohtlikke rünnakuid, vaid püüdma kiirelt pingeid leevendada," lausus Johnson.

Reaktsioonid Brüsselist ja Euroopa pealinnadest on jäänud ettevaatlikult laveerivateks. Räägitakse vajadusest vägivald lõpetada ja pingeid leevendada, mõistetakse küll hukka Iraani tegevus, aga kuulda ei ole ka ülemäära tugevat toetust USA-le.

Analüütikud põhjendavad selliseid reaktsioone seguga hirmust USA käikude tagajärgede pärast, enda nõrkusest kaasa rääkimisel ning soovist hoida multilateraalset koostööd.

USA Saksamaa Marshalli Fondi Brüsseli büroo juht Ian Lesser ütles, et Euroopa liitlased siiski enamuses jagavad Ameerika muret Iraani käitumise pärast, terrorismi ja regionaalse poliitika ja kõige selle pärast.

"Ei ole sõbralikku suhtumist Iraani poliitikasse. Võib kuulda palju kriitikat.

Teisalt on paljud eurooplased mures, et Trumpi administratsioon on võtnud suuna millelegi, mille lõpp ei ole selge. Ja Euroopat puudutavad toimuva tagajärjed tugevalt nagu ka USA-d. Samas on aga Euroopa käsutuses USA-st oluliselt vähem mõjutusvahendeid," rääkis Lesser.

Robert Schumani sihtasutuse Brüsseli büroo juht Eric Maurice sõnas, et Euroopa tahab säilitada liitu USA-ga, aidata kaasa pingete leevendamisele Iraanis ja Lähis-Idas ning säilitada ka Iraani tuumalepet koos multilateraalse maailmakorraga.

Euroopa Liidu välisministrid kogunevad Brüsselis erakorraliselt reedel.