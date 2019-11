Valitsus näeb ette neljarajalised maanteed ja kruusateede asfalteerimise

Kolme põhimaantee neljarajaliseks ehitamise ettevalmistamiseks on arvestatud umbes viis miljonit eurot aastas. Kulud on seotud teede projekteerimise, keskkonnamõju hindamiste, maade omandamise ja teistest seadustest tulenevate tegevuste läbiviimisega.

Rahavajadus kolme põhimaantee neljarajaliseks ehitamiseks on arvestatud 15-aastase ehitusprogrammi korral aastateks 2024-2038. 15-aastane programm on vajalik, et projekteerijad ja ehitajad jõuaksid koolitada välja vajalikud insenerid ja töötajad ning ehitajad jõuaksid selle ajaga teha karjääride uuringud ja hankida kaevandusload, seisab kavas.

Kava kohaselt kuluks aastatel 2024-2030 selleks igal aastal 113-137 miljonit eurot.

Juhul, kui valitus otsustab ehitada kolm põhimaanteed neljarajaliseks avaliku ja erasektori koostöölepingu alusel, siis teehoiukava muudetakse.

Selle aasta alguse seisuga on kruusakattega teid Eestis 4650 kilomeetrit. Neist aasta keskmise liiklussagedusega ehk alla 50 auto ööpäevas on 2578 kilomeetrit. Teehoiukava eelsõus seisab, et 2030. aastaks on vaja kruusateede remonti ja katete ehitamise mahtu kahekordistada. Selleks vajab riik esialgse arvestuse kohaselt aastatel 2021-2030 igal aastal 14-17 miljonit eurot.

Teehoiukava on veel korralduse eelnõu staadiumis, majandusminister Taavi Aas kinnitas selle möödunud nädalal, sinna saavad veel omad ettepanekud esitada omavalitsusliidud.

Lõplikult kinnitab kava valitsus ja selleni on plaanis jõuda detsembris.