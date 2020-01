Kose Püha Nikolause kirik ootab uut katust ja torni

Kose kirik oli olemas juba 13. sajandil, arvatavasti väike puust kabel. Kivikirik rajati 14. sajandil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegune kirikutorn pärineb 19. sajandist. Tornitippu ehib vasest kuul ja kukk, mis on Põhja-Eestis haruldane.

Kogudus ja vald plaanivad tornikiivri taastada ja sellele uue katuse panna. Praegune laastukatus pärineb aastast 1973.

"Teda on minu ajal kaks korda tõrvatud. Aga viimane kord juba pilbas ei kannatanud eriti - pilbas jäi lausa tõrvase pintsli külge kinni," rääkis Kose koguduse diakon Rein Keskpaik.

Kiriku ümber on eelmisest kevadest tellingud. Tänavu on plaanis torni sisekonstruktsiooni parandada. Katusele peab tulema plekk.

Tänavu taotletakse muinsuskaitseametilt 100 000 eurot, järgmisel 70 000 katusekatte paigaldamiseks. Ainuüksi tellingud maksid 34 000 eurot. 10 000 eurot sai kogudus vallalt.

"Muinsuskaitsenõuded on sellised, et võimalikult palju tuleb säilitada, võimalikult autentselt teha. See teeb töö kalliks," ütles Kose koguduse juhatuse liige Sulev Mander.

Vaskplekist tornikukk ja kuul on kuuliauke täis. Diakon ütles, et lahinguid kiriku ümbruses ei peetud, küll aga elas nõukogude ajal pastoraadihoones kohalik miilits.

"Arvata on, et need mehed lõbu pärast ja teinekord ka napsitanult sihtisid sinna muna ja kuke pihta. Nii need augud on sinna tulnud. Aga ka kohalikud mehed on sinna pihta oma kätt proovinud," ütles Keskpaik.

Vanade kirikutega seonduvad rahvajutud ja ühe järgi läinud Kose kirikust maaalune käik Kose-Uuemõisa.