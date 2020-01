Ajaleht Suomen Kuvalehti kirjutas, et Niikko sai aastatel 2017-2018 kingituseks mitmeid reise Hiinasse, mille mainimisega ta rahvasaadiku aruandluses viivitas. Lehe andmetel oli ta 2017. aastal aktsionärina asutamas Soomes firmat oma hiinlasest sõbrale. Yle telesaade MOT omakorda edastas juba märtsis, et Niikko oli valimisaruandluses varjanud saadud toetust muutes selle tagantjärele laenuks, vahendasid Yle ja Helsingin Sanomat.

Yle küsis sellel teemal kommentaari nii parlamendi kantselei peasekretärilt Maija-Leena Paavolalt ja Soome kaitsepolitseilt (Supo).

Paavola ei pidanud lehes Niikko kohta kirjutatud asjaolusid eriliselt raskendavatest. "Praeguses etapis ma ütleksin, et ei näe põhjust, miks parlament peaks meetmeid kasutusele võtma," sõnas peasekretär ja märkis, et kingituste deklareerimine kipub rahvasaadikutel aeg-ajalt ununema.

"Seda rahvasaadikud alati ei märka enne, kui näiteks meedia neid esile tõstab ja alles siis nad ärkavad. See on inimlik," lisas ta.

Ka Niikko osalus ettevõttes polevat Paavola hinnangul probleem.

"Selle artikli kohaselt on Niikko oma osalusest praeguseks loobunud ja kuna osalus oli alla 20 protsendi, ei pea seda ka deklareerima. See puudutab aega, mil Niikko ei olnud veel saanud väliskomisjoni esimeheks," selgitas ta.

Parlamendi kantselei ei kommenteerinud aga julgeoleku teemat, sest sellega tegeleb vajadusel kaitsepolitsei.

Kaitsepolitsei omakorda ei kommenteeri üksikjuhtumeid avalikult. Samas on Supo juba varem märkinud, et jälgib välisriikide mõjutustegevust Soomes ning Hiina on selles luuretegevuse vallas üks aktiivsematest riikidest.

"Luuretegevuse taustaks on pikaajaline ja jätkuv huvi Soome vastu. Eesmärgiks on poliitika erinevate valdkondade prognoosimine ja poliitilise otsustusprotsessi mõjutamine. Lisaks huvitab luureliselt ka Soome tehnoloogiaalane oskusteave. Seega poliitikas, ametnikkonnas või ettevõtluses tegutsevad isikud võivad olla luuretegevust silmas pidades huvi pakkuvad," rääkis Supo kommunikatsioonispetsialist Anni Lehtonen.

Suomen Kuvalehti: Niikko pikajaliseks koostööpartneriks on hiinlasest ärimees

Suomen Kuvalehti kirjutas, 2017. aasta detsembris teatas Hiina riigi poolt rahastatud Realmax Group, et investeerib miljon eurot Vantaa linnas. Ajaleht tuvastas, et Realmax Groupi aktsionäridest asutajateks olid Niikko ja teine põlissoomlasest rahvasaadik Ville Vähämäki. Niikko sõnul kestis osalus vaid mõned kuud.

Lisaks oli asutajaks Soomes tehnoloogiasektoris töötanud Hiina Rahvavabariigi kodanik Hang Si.

Niikko on välis- ja julgeolekupoliitiliste küsimustega tegeleva väliskomisjoni juhiks, kuid ei tema ega Vähämäki pole avalikustanud oma osalust Hiina riigi investeerimisfirmaga seotud ettevõttega.

Niikko 20-protsendiline osalus Realmaxis ei leia kajastamist tema poolt tehtud majanduslike huvide deklaratsioonist. Kui Suomen Kuvalehti temalt kommentaari küsis, vastas rahvasaadik parlamendi juhistele, et vaid 20 protsendist suuremad osalused tuleb avalikustada. Vähämäki teemat ajalehele ei kommenteerinud.

Samuti tuleb ajalehe artiklist välja, et Niikko sai Hang Silt 5000 euro suuruse annetuse. Yle telesaade MOT teatas märtsis, et Niikko oli varjanud annetaja nime nii, et muutis annetuse tagantjärele laenuks, kuid arhiivis olevatest dokumentidest selgub, et annetuse oli Niikkole andnud just Hang Si.

Niikko on lubanud anda parlamendile lisainformatsiooni

Väliskomisjoni aseesimees, sotsiaaldemokraat Erkki Tuomioja rõhutas, et esimeseks küsimuseks on see, kas Niikko on jätnud rääkimata midagi sellist, mida iga rahvasaadik peaks teadma.

"See on minu arvates esimene juriidiline ja natuke ka moraalne küsimus. Selle lõpust ei saa ma praeguste andmete põhjal midagi erilist öelda. Niikko isa on saatnud komisjoni liikmetele sõnumi, kus annab teada, et ilmselt üsna varsti edastab ta oma nägemuse ja parandused selle kohta, mida ta nimetab valeinformatsiooniks," selgitas Tuomioja.

Väliskomisjoni koonderakondlasest liige Anne-Mari Virolainen nõuab Niikkolt kiireid selgitusi Hiina-seoste kohta.

"Eriti väliskomisjoni esimehel on kohustus tuua esile kõik seosed välismaiste teguritega. Nüüd tundub, et kõike ei ole asjalikult ja avalikult räägitud," lausus Virolainen.

Põlissoomlaste esimees Jussi Halla-aho rääkis Ylele, et on olnud Niikkoga kontaktis ja viimane kavatseb koostada vastulause Suomen Kuvalehti artikli kohta. "Ma kavatsen oodata, et ta kirjutab oma vastulause, ning tulen siis teema juurde tagasi," sõnas Halla-aho.

Niikko saatis hiljem neljapäeval teate, kus ütles, et tal pole oma äritegevusega seoses midagi varjata. Tema sõnul loob Suomen Kuvalehti seoseid, mida pole olemas.

Niikko rõhutas, et pole oma avalikus aruandluses midagi varjanud ning on deklareerinud kõik nõuetekohased osalused.

Halla-aho ütles reedel Yle ja ajalehe Helsingin Sanomat teatel, et Niikko tegevuses pole tema poolt esitatud selgituste kohaselt midagi reeglitevastast.

Niikko pole jätnud deklareerimata osalusi või seoseid, mida ta oleks pidanud deklareerima, rõhutas Põlissoomlaste esimees.

Tähelepanuväärne on näiteks see, et kevadises telesaates "MOT" rääkis Niikko, et pole teadlik, kes on Realmaxi tegevjuht, kuigi ta ise on olnud firmat asutamas ja on hiljem kirjeldanud Hang Sid kui oma sõpra.