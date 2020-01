Mäenpää astus möödunud aastal parlamendis üles sõnavõtuga, kus rääkis kõigepealt sisserändest ning seejärel ka võõrliikide tõrjumisest viisil, kus ta võrdles varjupaigataotlejaid võõrliikidega, kirjutab Yle.

"Selles valitsusprogrammis on üks hea sissekanne. See kõlab nii: "Tõhustame võõrliikide tõrjumist nii seaduste abil kui ka tõrjemeetmete rahastuse suurendamisega." Kahjuks on see kirjas vales kohas. Ma tänan," teatas rahvasaadik Mäenpää tookord.

Helsingi politseile laekus seoses Mäenpää sõnavõtuga neli kuriteoteadet ning politsei alustas sellel puhul eeluurimist. Eeluurimise lõpuks jõudis politsei järeldusele, et Mäenpääd on alust kahtlustada rahvusrühma vastu vaenu õhutamises, ning politsei saatis juhtum edasi prokuratuuri.

Sõnavabadust puudutava seaduse alusel süüdistuse esitamise asjus langetab Soomes otsuse peaprokurör. Samas peab peaprokurör põhiseaduse kohaselt taotlema parlamendi nõusolekut, sest praegusel juhul on tegu oma arvamust avaldanud rahvasaadikuga.

Seda, kas süüdistus üldse esitatakse, otsustab peaprokurör Toiviainen pärast seda, kui parlamendi seisukoht on selgunud.

"Kui parlament oma nõusolekut ei anna, pole mul muud valikut kui langetada otsus jätta süüdistus esitamata süüdistuse esitamise õiguse puudumise tõttu," ütles peaprokurör Toiviainen Ylele kommentaariks.

Toiviainen iseloomustas Mäenpää sõnavõttu kui asjasse mitte puutuvat juttu, mille puhul esinevat siiski ka kergendavaid asjaolusid.

"Need [sõnad] on minu arvates ebaasjakohased ja solvavat tüüpi. Selles mõttes on selle protsessi käivitamine vältimatu. Kuid tutvudes selle eeluurimismaterjaliga, saab teo laitmisväärsust vähendada see, et kõne pidamisel on olnud spontaanseid mõtlematuid jooni," selgitas peaprokurör.

Mäenpää juhtumiga samaaegselt said alguse ka kristlikku demokraati Päivi Räsäneni ja sotsiaaldemokraat Hussein al-Taeed puudutavad juhtumid. Nende juhtumite eeluurimised on veel pooleli.

Parlamendi heakskiiduks on vaja, et seda sammu toetaks viis kuuendikku parlamendi koosseisust ehk 200 rahvasaadiku seas peab poolt hääletama 167.

Seega praktikas piisaks heakskiidu tõkestamiseks ka Põlissoomlaste fraktsiooni 39 häälest.

"Põlissoomlased on süüdistuse esitamise õiguse andmise vastu ja takistavad seda," kinnitas erakonna juht Jussi Halla-aho Ylele.

Halla-aho sõnul leiab erakond, et taotlus on tehtud valedel alustel.

"Rahvasaadiku puutumatus on loodud just selleks, et poliitikat ei viidaks parlamendist üle kohtusse," rõhutas Põlissoomlaste juht.

Mäenpää hinnangul pole ta mingil viisil kuritegu sooritanud ning tema arvates pole islamiusulise varjupaigataotleja võrdlemine ökosüsteemile kahjuliku võõrliigiga kriminaalne.

Rahvasaadiku sõnul oli tegu parlamendidebati käigus toimunud spontaanse olukorraga. "Öeldud mis öeldud," nentis ta.