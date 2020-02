Soome saabunud hiinlastest tudengite seas võib olla Hiina Rahvavabariigi ohvitsere, teatas kaitseväe kindral Uutissuomalaineni intervjuus ja lisas, et Soome kaitsevägi jälgib olukorda.

"Hiina on saatnud lääneriikide ülikoolidesse tuhandeid uurijaid, kellel on seoseid Hiina Rahva Vabastusarmeega. Need tudengid keskenduvad nö tugevatele erialadele ja tehnoloogiatele. Paljud nendest tudengitest varjavad oma seoseid Hiina armeega," vahendas Yle Soome kaitseväe brigaadikindrali Mikko Heiskaneni sõnu.

Heiskanenil polnud võimalik kommenteerida, kas Soomes on märgatud välistudengite seas Hiina ohvitsere.

Soome kaitsepolitsei (Supo) on oma aruannetes kinnitanud, et Hiina luuretegevus Soomes on suurenenud. Pekingile pakub eriti huvi ettevõtete arendustöö toodete vallas.

Hiinat ei peeta Soomes traditsiooniliseks sõjaliseks ohuks, kuid viimaselt aastatel on täheldatud aktiivsust just kübertehnoloogia vallas.