Sündmused sai alguse möödunud nädalavahetusel, kui rahvasaadik Turtiainen nimetas Twitteris peetud vaidluses "Taponeni-suguseid" politseinikke "munadeta jutlustajarühmaks", vahendas Yle.

Sõnavahetuse näol oli tegu Turtiaineni reaktsiooniga ülemkomissar Taponeni säutsule, kus viimane selgitas raames sõnavabaduse piire. Politseiametniku säuts oli osa Soome politsei kampaaniast, mis puudutab sotsiaalmeedias käitumist.

"Kas midagi ei tohi enam öelda? Sõnavabadus on põhiõigus, mis ei ole aga täiesti piiramatu. Sõna sihtmärkideks olevatel inimestel on samuti õigused, mis ühiskond kaitseb. Isikuid või isikute rühmi solvavad sõnad ei vääri sõnavabaduse kaitset," kirjutas Helsingi politseis kuriteoennetuse eest vastutav ülemkomissat Taponen.

Seepeale kirjutas Turtiainen vastusäutsus järgmist: "Sõnavabadus on vabadus öelda mida tahes. See on teine asu, kui sõnadega ollakse süüdi mingis teises kuriteos, näiteks ähvardamises või kuriteole üles kutsumises. Kuid sind ja sinusuguste munadeta jutlustajaterühma võib sõnadega nimetada ükskõik milleks. Mõttetu end ohvriks tuua."

Turtiainen rääkis hiljem Iltalehtile, et tunneb end lihtsalt provotseerituna, kui "meie sõnavabadust rünnatakse". Rahvasaadik tunnistas, et tema säuts ei olnud hea maitsega kooskõlas.

Põlissoomlaste poliitik ütles ka, et tagasiside saamine käib kaasas nii ametnikuks kui ka poliitikuks olemisega.

Hiljem esmaspäeval selgus, et ülemkomissar Taponen on Soome seadustest tulenevalt esitanud Turtiaineni kohta kuriteoteate. Au haavamine ei vääri Soome seaduste kohaselt sõnavabaduse kaitset ning see on trahviga karistatav kuritegu. Üldisel tasemel teise inimese solvamist pole aga Soomes kriminaalkuriteona käsitletav.

Halla-aho soovitab ülemkomissaril end "kokku võtta"

Põlissoomlaste juht Jussi Halla-aho ütles neljapäeval kommentaariks, et ülemkomissar Taponen võiks end kokku võtta ja kuriteoteatest loobuda, vahendas Yle.

"Meie ettepanekuks on, et ülemkomissar Taponen võtab end kokku, võtab kuriteoteate tagasi ning asub tegutsema nende ülesannetega, millel on päriselt soomlaste jaoks tähendust," ütles Halla-aho neljapäevasel pressikonverentsil.