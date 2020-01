Statistikaameti andmetel oli sündimus oli eelmisel aastal 10,48 tuhande inimese kohta. Viimati oli sündimus nii madal 1949. aastal, vahendas BBC.

2019. aastal sündinud laste arv kukkus 580 000 võrra 14,65 miljonini.

Hiina sündimus on juba mitu aastat langenud, vaatamata nn ühe lapse poliitika leevendamisele.

Suremus oli Hiinas mullu aga sündimusest madalam ja tänu sellele tõusis Hiina rahvaarv 1,39 miljardilt 1,4 miljardini.

Langev sündimuse määr tekitab riigis aga hirme selle ees, et väiksem tööealine elanikkond peab hakkama ülal pidama suuremat pensionäridest elanikkonda.

Hiina sündimuse määr on madalam kui USA-l, kus see oli värskeimate andmete järgi 2017. aastal 12 last tuhande inimese kohta, samas kõrgem kui Jaapanis, kus see oli kaheksa last tuhande elaniku kohta.

Maailmapanga andmetel oli 2017. aastal maailma sündimus 18,65 last tuhande elaniku kohta.

Hiina valitsus viis 1979. aastal sisse üleriigilise nn ühe lapse poliitika, millega sooviti aeglustada rahvaarvu kasvu. Pered, kes seda reeglit rikkusid, said trahvi, kaotasid töö või mõnel juhul olid sunnitud aborit tegema.

Seda poliitikat peetakse aga tõsise sugude ebavõrdsuse tekkimises - 2019. aasta andmetel oli Hiinas 30 miljonit meest rohkem kui naist.

2015. aastal lõpetas valitsus ühe lapse poliitika, lubades peredel saada kaks last. Seadusemuudatusele järgnenud kahel aastal sündimus tõusiski, kuid sealt edasi on see langenud. Ekspertide hinnangul tuleneb see sellest, et sündimuspoliitikaga ei kaasnenud muid olulisi muudatusi, mis peresid toetaks, näiteks lapsehooldustasude ja vanemapuhkuse kasv. Ekspertide sõnul ei saa enamik inimesi endale lubada rohkem kui üht last.