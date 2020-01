Vadõm Prõstaiko sõnul on Iraani president tunnistanud oma riigi süüd suuliselt, kuid Ukraina tahab seda ka kirjalikult.

"Tahame teha Iraani süü tunnistamise, rahvusvahelisel tasemel vastutuse võtmise avalikult ametlikuks dokumendiga," lausus Prõstaiko Ukraina parlamendile.

Tema sõnul arutasid poolte presidendid seda telefonitsi ning neil on suuline kokkulepe olemas.

Prõstaiko rõhutas, et Ukrainale ei piisa raketid teele saatnud sõduri vastutusele võtmisest. Ta lisas, et pooled kavatsevad arutada, "kes täpselt selle vea kõrgel tasemel tegi".

Prõstaiko: lennukatastroofi ukrainastest ohvrid on tuvastatud

Ukraina välisminister ütles, et kõik 8. jaanuaril lennukatastroofis hukkunud ukrainlased on tuvastatud.

"Kõik Ukraina kodanikud on tuvastatud. Täna kuulutatakse välja, millal Ukraina kodanike surnukehad toimetatakse Ukrainasse. See nõuab vaid paari väiksema tehnilise protsessi vormistamist," ütles minister ülemraadas.

Hetkel viiakse lõpule konsulaarprotseduure, ütles ta. Lennufirma Ukraine International Airlines (UIA) juristid, välisministeerium ja justiitsministeerium arutavad kompensatsioonimaksete küsimust kindlustajat ning Iraani valitsust esindavate advokaatidega, ütles Prõstaiko.

Ukraina valitsuse maksed ohvrite perekondadele pole kompensatsiooniga seotud, ütles Ukraina minister.

Kõik 176 lennuki pardal olnud inimest said surma. Hukkunute seas oli 11 ukrainlast. Iraan tunnistas laupäeval, et lennuki tulistas eksikombel alla islamivabariigi õhutõrjeüksus.

Teherani lennukatastroofi mustad kastid antakse üle Ukrainale

Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko ütles, et rühm Kanada, Ukraina ja Iraani asjatundjaid saavad juudepääsu alla tulistatud Boeing 737 mustadele kastidele kohapeal, misjärel need antakse üle Kiievile.

"Pakutakse järgmist tegevuse algoritmi. Uurimise ühismeeskond - Iraani, Kanada ja ka meie liitume sellega - saab ligipääsu mustadele kastidele kohapeal. Pärast seda on Iraani võimud valmis andma mustad kastid eraldi Ukrainale. Põhimõtteliselt vastab see rahvusvahelistele normidele, kuigi me nagunii nõuame nende kohest üleandmist, et tagada uurimise sõltumatus ja objektiivsus," vastas Prõstaiko reedel ülemraadas küsimusele, kas Iraani keeldumine anda mustad kastid Ukrainale üle võib mõjutada uurimist.

Khamenei: kibe lennuõnnetus ei tohiks varjutada Soleimani ohverdust

Iraani kõrgeim juht nimetas Ukraina reisilennuki allatulistamist kibedaks tragöödiaks, kuid rõhutas, et see ei tohiks varjutada USA õhulöögis surma saanud Iraani tippkindrali ohverdust.

"Õnnetus lennukiga oli kibe, see põletas end meie südamest läbi," lausus Khamenei. Tema sõnul üritasid aga mõned kujutada seda sündmust viisil, mis tõukas unustusehõlma Iraani revolutsioonikaardi välisoperatsioonide tiiva juhi kindralmajor Qasem Soleimani surma ja ohverdused.

"Meie vaenlasi rõõmustas lennuõnnetus sama palju, kui see meid kurvastas," ütles Khamenei.

"Nad rõõmustasid, et leidsid midagi, millega seada kahtluse alla revolutsioonikaart, relvajõud, kogu süsteem."

Vastuseks Soleimani tapmisele ründas Iraan 8. jaanuaril ballistiliste rakettidega kahte Iraagis asuvat ja rahvusvahelisi üksusi võõrustavat baasi olulist kahju tekitamata.

Iraan valmistus seejärel USA vastulöögiks, mida ei tulnudki, kuid lasi sõja puhkemise ärevuses Teherani juures kogemata alla ühe Ukraina reisilennuki. Surma said kõik 176 inimest, neist enamik iraanlased ja kanadalased.

Teheranil kulus vastutuse võtmiseks kolm päeva. Lennuki eksikombel allatulistamine ning selle põhjuste ajutine varjamine vallandas Teheranis ja teistes Iraani linnades protestid.

Khamenei ütles Soleimanit kiites, et kindral tegutses Iraani piiri taga oma riigi julgeoleku ja rahva nimel vaenlaste kiuste.

"Need mõnisada inimest, kes solvasid kindral Soleimani pilti – kas nemad on Iraani rahvas? Või on hoopis miljonipealine rahvahulk tänavatel?" küsis ta.

Ajatolla pidas ilmselt silmas mõni päev tagasi Teheranis toimunud vahejuhtumit, milles protestijad kiskusid alla surnud komandöri pildi. Mõni päev varem osalesid sajad tuhanded tema matusel.

Khamenei sõnul USA valetab, kui ta väljendab oma toetust Iraani rahvale.

Isegi kui Ühendriigid on rahva poolel, siis on nad seal vaid selleks, et "neid mürgise pistodaga pussitada", lisas ta.