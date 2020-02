Pentagon tunnistas esmaspäeval tehtud avalduses, et 8. jaanuaril Iraani poolt Iraagis asuvate USA baaside vastu korraldatud raketirünnakutes sai ajutrauma 109 USA sõdurit.

Tegemist on oluliselt suurema arvuga kui kaitseministeeriumi poolt jaanuari lõpus kinnitatud 50 juhtumit ning rohkem kui kolm korda suurema arvuga, millest Washington teavitas vahetult pärast Iraani raketirünnakuid, vahendas Axios.

Samas on teada, et traumaatilist ajukahjustust (traumatic brain injury (TBI)) ei märgata alati kohe ning selle diagnoosimine võib võtta aega. Ka Pentagoni pressiesindaja Thomas Campbell tunnistas jaanuaris, et juhtumite arv võib veel kasvada.

Kuigi kaitseministeerium pole andnud täpsemat ülevaadet sõdurite ajutraumade raskusastmetest, siis tõenäoliselt pole suures osas olnud tegu kõige tõsisemate juhtumitega. Näiteks on teada, et 109 diagnoosi saanud sõdurist on praeguseks teenistusse naasnud juba 76.

President Donald Trump teatas varem, et kindral Qasem Soleimani tapmise vastusammuks olnud Iraani õhurünnakutest tingitud vigastused polevat tõsised, ning riigipea sõnul olevat teagu vaid "peavaluga".

Kommentaar ei meeldinud USA suurimale veteranide organisatsioonile (Veterans of Foreign Wars) ja Trumpilt nõuti oma sõnade eest vabandamist.