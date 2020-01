Khamenei: Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa on USA lakeid

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ütles reedel, et Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa on argpüksid, kes USA survel tuumaleppest taganevad.

USA on ähvardanud kehtestada Euroopa autodele 25-protsendise imporditolli, kui Euroopa Liidu valitsused tuumaleppe asjus järele ei anna, tunnistas Saksa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer.

Tuumaleppele kirjutasid 2015. aastal alla Iraani, USA, Hiina, Venemaa, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa.

Lepe sattus ohtu, kui president Donald Trump otsustas 2018. aastal USA sellest välja viia, ja kehtestas Iraanile taas kurnavad majandussanktsioonid.

Vastuseks on Teheran taganenud vähehaaval endale leppega võetud kohustustest, mis takistasid teda tuumaprogrammi arendamast.

Teisipäeval teatasid tuumaleppe Euroopa osalised, et käivitavad Iraani rikkumiste tõttu leppes sätestatud vaidluste lahendamise mehhanismi. Euroopa sõnul oli nende sammu eesmärk mõjutada Iraani lepet taas austama.

Khamenei süüdistas reedesel palvusel Suurbritanniat, Prantsusmaad ja Saksamaad ähvarduses viia tuumaküsimus ÜRO Julgeolekunõukokku.

Tema sõnul oli vaidlusmehhanismi käivitamise eesmärk jätta varju Iraani kõrge kindrali tapmine USA droonirünnakus, ja sellele järgnenud Iraani vasturünnakud.

Khamenei süüdistas Euroopa kolmikut ajaloolises vaenus Iraani vastu.

"Need kolm riiki on need, kes aitasid (Iraani-Iraagi) sõja ajal Saddam Husseini, nagu vähegi suutsid," ütles ta.

"On leidnud tõestust, et nad on sõna otseses mõttes Ameerika lakeid, ja et need pelgurlikud valitsused ootavad iraani rahva alistumist."

"Isegi kui nad peavad läbirääkimisi, on nende läbirääkimised rüvetatud pettusega... Need, kes on läbirääkimislaua taga, need härrad, on sama head kui terroristid Bagdadi lennujaamas," lisas ta kindral Qasem Soleimani tapmisele viidates.

Khamenei: Trump on kloun, kes reedab iraanlased

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ütles reedesel palvusel rahva poole pöördudes, et USA president Donald Trump on kloun, kes teeb üksnes näo, et toetab iraanlasi.

Trump "lööb mürgise pistoda" iraani rahva selga, hoiatas ajatolla, kes osales Teherani reedesel palvusel esimest korda pärast 2012. aastat.

Lein USA õhurünnakus tapetud kõrge kindrali Qasem Soleimani matustel näitab, et iraanlased toetavad islamivabariiki, sõnas ta.

USA tappis pelgurlikult kindrali, kes võitles kõige tulemuslikumalt äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu, lisas Khamenei.

Reedene palvus oli pühendatud peamiselt õnnetusele Ukraina reisilennukiga, mille Iraani revolutsioonikaart eksikombel Teherani lähedal alla tulistas. Surma said kõik 176 pardal viibinud inimest, kelle enamiku moodustasid iraanlased.

Kahmenei ütles, et lennuki allatulistamine oli valus õnnetus, mis kurvastas Iraani samavõrd, kui rõõmustas tema vaenlasi.

Khamenei: kibe lennuõnnetus ei tohiks varjutada Soleimani ohverdust

Iraani kõrgeim juht nimetas Ukraina reisilennuki allatulistamist kibedaks tragöödiaks, kuid rõhutas, et see ei tohiks varjutada USA õhulöögis surma saanud Iraani tippkindrali ohverdust.

"Õnnetus lennukiga oli kibe, see põletas end meie südamest läbi," lausus Khamenei. Tema sõnul üritasid aga mõned kujutada seda sündmust viisil, mis tõukas unustusehõlma Iraani revolutsioonikaardi välisoperatsioonide tiiva juhi kindralmajor Qasem Soleimani surma ja ohverdused.

"Meie vaenlasi rõõmustas lennuõnnetus sama palju, kui see meid kurvastas," ütles Khamenei.

"Nad rõõmustasid, et leidsid midagi, millega seada kahtluse alla revolutsioonikaart, relvajõud, kogu süsteem."

Vastuseks Soleimani tapmisele ründas Iraan 8. jaanuaril ballistiliste rakettidega kahte Iraagis asuvat ja rahvusvahelisi üksusi võõrustavat baasi olulist kahju tekitamata.

Iraan valmistus seejärel USA vastulöögiks, mida ei tulnudki, kuid lasi sõja puhkemise ärevuses Teherani juures kogemata alla ühe Ukraina reisilennuki. Surma said kõik 176 inimest, neist enamik iraanlased ja kanadalased.

Teheranil kulus vastutuse võtmiseks kolm päeva. Lennuki eksikombel allatulistamine ning selle põhjuste ajutine varjamine vallandas Teheranis ja teistes Iraani linnades protestid.

Khamenei ütles Soleimanit kiites, et kindral tegutses Iraani piiri taga oma riigi julgeoleku ja rahva nimel vaenlaste kiuste.

"Need mõnisada inimest, kes solvasid kindral Soleimani pilti – kas nemad on Iraani rahvas? Või on hoopis miljonipealine rahvahulk tänavatel?" küsis ta.

Ajatolla pidas ilmselt silmas mõni päev tagasi Teheranis toimunud vahejuhtumit, milles protestijad kiskusid alla surnud komandöri pildi. Mõni päev varem osalesid sajad tuhanded tema matusel.

Khamenei sõnul USA valetab, kui ta väljendab oma toetust Iraani rahvale.

Isegi kui Ühendriigid on rahva poolel, siis on nad seal vaid selleks, et "neid mürgise pistodaga pussitada", lisas ta.