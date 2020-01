Veebruarist muutuvad sõidu- ja teooriaeksami tingimused

Liikluseksami praegu veel kehtivad reeglid on peaaegu kümne aasta tagusest ajast pärit ning just seetõttu oli vaja hakata eksami korda muutma, ütles maanteeameti eksamiosakonna juhtaja Tarmo Vanamõisa "Aktuaalsele kaamerale".

Õppeprotsessis jääb nüüd kõige suurem vastutus tulevasele autojuhile.

"Nii autokool kui hiljem ka maanteeamet on selles protsessis pigem abistavad. Nii et eesmärk, milleks tullakse, on juhtimisõiguse saamine ja pärast ka liikluses ohutult hakkamasaamine on ikkagi juhikandidaadi enda vastutus ja tema õlgadel. Kui pikaks see protsess kujuneb ja kuidas ta sellega hakkama saab, on ikkagi tema enda teha," rääkis Vanamõisa.

B-kategooria sõidueksamil ei ole ühel harjutusel enam katsete arvu, vaid on ajaline piirang. Kümne minuti jooksul tuleb sooritada kolm harjutust.

Nende inimeste hulk, kes siiani sõidueksami esimesel korral tehtud said, pole just kiita. 2019. aastal võttis maanteeamet vastu vastu 36 207 sõidueksamit, millest ligi 11 600 läbiti esimesel korral. Ligi 26 400 korda võeti vastu B-kategooria eksamit. Esimesel korral sooritas selle ligi 6200 inimest.

Kui maanteeameti antud statistika tõele vastab, siis kolm neljandikku esmakordselt sõidueksamit proovivatest inimestest kukub selle läbi. Arvata võiks, et teisel katsel läheb sõidueksam paremini, kuid nii see ei ole. Vanamõisa sõnul on teisel ja kolmandal katsel eksami sooritanute hulk veel väiksem.

Uue korra järgi peab inimene minema pärast kolmandat läbikukkumist vähemalt kaheks tunniks autokooli.

"Aga see ei ole niisama, et ma lähen sinna sõitma, vaid sellel peab olema ka eesmärk. Eesmärk on väga lihtne: võtad kaasa maanteeameti e-teeninduse postkastist kõik sõidueksami raportid, lähed autokooli ja koos õpetajaga teed programmi, et mis on need asjad, milles on sul vajakajäämised. Siis tuled neljandal korral eksamile ja teed ära," selgitas Vanamõisa.

Autokoolid saavad õpetamisel vabamad käed ning võimalik on koostada mõnele inimesele individuaalne õppekava.

Altera autokooli juhi Andrei Sorokini hinnangul muudab uus kord autokoolide õppe tõhusamaks.

"Autokool ise valib, mis teooriateemat valida või sõiduteemat. Kui näiteks üks teema ei ole hästi läbitud, siis autokool lisab veel seda teemat või sõidutunnid," rääkis Sorokin.

Neid, kes on sõidueksamil läbi kukkunud kümme korda, pole Vanamõisa sõnul sugugi vähe. Eelmisel aastal käis üks autojuhiks pürgija teooriaeksamil isegi 21 korda.