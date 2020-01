Pariisis said taas hoogu kollavestide meeleavaldused

Protestijad mõistsid hukka politsei, president Emmanuel Macroni ja tema pensionireformid, mis on toonud kaasa pikima transporditööliste streigi Prantsusmaal mitmekümne aasta jooksul.

Reede õhtul tuli president Macronil ja tema abikaasal Brigitte'il kiiresti lahkuda ühest Pariisi teatrist, kui protestijad üritasid sinna sisse tungida ja etendust häirida.

Laupäeval sõitis Pariisi politsei suurte jõududega marsruudile, kus meeleavaldajad marssisid. Korrakaitse teatel on varase pärastlõuna seisuga kinni peetud 59 inimest.

Politseid süüdistati ka vägivallas pärast videosalvestuse lekkimist, millel on näha verise näoga noort meest, keda pekstakse ja vahi alla võetakse.

"Tänavad on meie," hüüdsid mõned protestijad. "Macron, me tuleme sinu järgi, sinu koju."

Laupäevased kokkupõrked leiavad aset streigi ajal, mis kestab juba 45. päeva ning mis on iseäranis mõjutanud Pariisi ühistransporti.

Samas on rongiliiklus järk-järgult taastumas, Pariisi metroojuhid hääletasid, et alates esmaspäevast kavatsevad nad oma streigi peatada, teatas nende ametiühing UNSA laupäeval.

Kollavestide laupäevased meeleavaldused on kestnud alates 2018. aasta novembrist ning streik pensionireformi vastu on andnud neile taas hoogu, kirjutas AFP.

"Meid lämmatab see valitsus, kes tahab meid põlvili suruda," ütles üks meeleavaldaja.

"See on välistatud, et ta (Macron) puudutab meie pensione. Me oleme terve oma elu töötanud, et saaksime väärikalt pensionile jääda," ütles 58-aastane protestija.

Reedese seisuga vähenes riikliku raudteefirma SNCF streikivate töötajate protsent alla viie protsendi.

Pariisis asuv maailma külastatuim Louvre'i kunstimuuseum avati taas laupäeval.

Streik ei näita aga vaibumise märke Pariisi ooperis, kus on kokku tühistatud 67 etendust.

Pariisi ooperimaja Palais Garnier treppidel esitas orkester laupäeval erinevaid muusikapalu pariislastele ja turistidele, et väljendada streikidele toetust. Esinemisele pandi punkt rahvushümni "La Marseillaise'ga".

Pensionireform näeb ette praeguse 42 pensionisüsteemi üheks koondamist ja punktisüsteemi. See ei ole meeltmööda paljudele avaliku sektori töötajatele, näiteks vedurijuhtidele, sadamatöölistele ja Pariisi ooperi töötajatele, kes saavad praeguse süsteemidega soodustusi ja varem pensionile.