Seega on tõenäoline, et hoolimata nädalaid kestnud meeleavaldusest ja streikidest - mille suurem hoog rauges juba kuu aega tagasi - saab era- ja avaliku sektori pensionisüsteeme ühendav uus riiklik pensionisüsteem juba enne suve seaduse jõu, vahendas ajaleht Times.

Reformiga kaotatakse keeruline olukord, kus paralleelselt kehtib Prantsusmaal 42 erinevat pensioniskeemi ja mis on seni olnud paljuski võimsate ametiühingute kontrolli all. Eelnõu heaks kiitmine sai kindluse siis, kui president Macron andis peaminister Édouard Philippe'ile korralduse kasutada täitevvõimu privileegi, et eelnõu rahvusassamblees läbi suruda. Philippe õigustas seda sammu asjaoluga, et vasakpoolne opositsioon oli asunud kasutama venitamistaktikat ning esitanud kokku rohkem 25 000 muudatusettepanekut.

Opositsioon ja ametiühingud süüdistasid valitsust seejärel türannias, kuigi sama meetodit kasutas Macroni eelkäija, sotsialist François Hollande oma ametiaja jooksul kuus korda.

Eelnõu läbisurumise tõttu lahkus tsentristlikust võimuparteist La République En Marche! kolm rahvasaadikut, mis tähendab, et pärast võimulesaamist 2017. aastal on valitsusparteist lahkunud 15 rahvasaadikut. Samas on erakonnal endiselt kindel parlamendienamus ning ilmselt ei häiri Prantsuse majanduse reformimise oma eesmärgiks seadnud Macroni ka asjaolu, et pensionireform on tema toetust kärpinud 30 protsendini. Macron on oma kriitikute tähelepanu juhtinud hoopis sellele, et Prantsusmaa töötus on madalaim pärast 2008. aastat, inimeste sissetulekud kasvavad ning majandus kasvab kiiremini kui naaberriikides.

Lisaks on Macron hakanud oma vasakpoolsemate kaasvõitlejate meelehärmiks üha rohkem pöörama tähelepanu konservatiivsematele küsimustele, sealhulgas võitlusele "moslemiseparatismiga" Prantsusmaal.