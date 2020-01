Tippametnikest saavad esimesena paika kahe riigiameti direktorid

Muinsuskaitseameti peadirektori konkursi viimases voorus on üks kandidaat, kellega tippjuhtide valikukomisjon teeb komisjoniintervjuu, kuupäev pole hetkel teada, ütles ERR-ile Kristiina Tiimus riigikantseleist.

Konkursile laekus kokku kaks avaldust. ERR-ile teadaolevalt kandideerib ametisse tagasi ka Siim Raie.

Lisaks on käimas maa-ameti uue peadirektori otsingud. Tiimuse sõnul on konkursiga jõutud nii kaugele, et lõppvooru pääsenud kandidaadiga teeb tippjuhtide valikukomisjon 22. jaanuaril komisjoniintervjuu. Konkursile laekus kokku viis avaldust. Praegu on ameti peadirektor Tambet Tiits.

Patendiameti peadirektori konkursil selguvad lõppvoori pääsejad samuti 22. jaanuaril. Kokku laekus konkursile kuus avaldust, kellest edasi pääses neli, ütles Tiimus. Praegu on peadirektori ametis Margus Viher.

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri konkursi teise vooru pääses viis kandidaati, kellega viiakse praegu läbi eelvestlusi, pärast mida tippjuhtide valikukomisjon otsustab lõppvooru pääsejad, ütles Tiimus. Konkursile laekus 14 avaldust. Praegu on selles ametis Hillar Sein.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri konkursile laekus viis avaldust, tippjuhtide valikukomisjon vaatab avaldused üle ja otsustab konkursi edasise käigu 22. jaanuaril.

2019. aasta novembrikuus kukkus riigikantselei konkurss sellele kohale läbi, kuna siseminister Mart Helme ei leidnud kandidaatide seas endale sobivat inimest. Siis laekusid konkursi raames seitsme inimese avaldused.

Alates jaanuarist kuni uue asekantsleri ametisse asumiseni täidab puuduva asekantsleri ülesandeid kantsler Lauri Lugna.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri konkursil selguvad lõppvooru pääsejad samuti 22. jaanuaril. Kokku laekus konkursile üheksa avaldust, kellest edasi pääses kolm. Praegu on asekantsleri ametis Ahti Kuningas.