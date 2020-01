Siseministeerium maksab oma töötajatele sageli preemiat põhjendusega "väärtuspõhise käitumise eest". Viimati said seda rahvastikuminister Riina Solmani käskkirjaga ministeeriumi autojuht ning rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juht Lea Danislon-Järg. Enamasti on väärtuspõhise käitumise eest preemiaid jaganud kantsler Lauri Lugna. ERR uuris, mis peitub selle põhjenduse taga ja kas seda preemiat mitte saanud ametnikud ei käitu väärtuspõhiselt.

Täpsemalt sai siseministeeriumi varahaldusosakonna autojuht 1000 eurot preemiat oma põhitöö kõrvalt rahvastikuministrile sõiduteenuse osutamise ja väärtuspõhise käitumise eest. Lea Danilson-Järg sai 2000 eurot aktiivse osalemise eest rahvastiku- ja perepoliitika valdkonna kujundamisel, uue osakonna töö käivitamisel ning väärtuspõhise käitumise eest. Ministeeriumi dokumendiregisrist leiab sama, väärtuspõhise käitumise eest määratud preemiaid kümneid.

ERR-i küsimustele vastab siseministeeriumi personalipoliitika osakonnajuhataja Aivi Sirp

Kas Lea Danilson-Järgile määratud preemia põhjustena märgitud tegevused ei kuulu tema tööülesannete hulka?

Rahvastiku- ja perepoliitika osakond loodi eelmise aasta juuli alguses. Tegemist oli täiesti uue valdkonnaga siseministeeriumis. Osakonda loodi juhataja ja nelja nõuniku ametikohad. Lea Danilson-Järg alustas selles osakonnas juhatajana tööd 1. augustist. Uude osakonda asus esimene nõunik tööle 23. septembril. Osakond sai täies ulatuses mehitatud 7. novembril.

Perioodil, mil osakonda ei olnud veel kõik liikmed tööle asunud, oli juhataja töökoormus märkimisväärselt suurem, sest valdkonna tööprotsessidega tuli, hoolimata osaliselt mehitamata meeskonnast, sellegipoolest aktiivselt tegeleda. Samal ajal oli ka käimas mitu värbamisprotsessi, et osakonda inimesed leida. Seekaudu panustas juhataja värske osakonna käivitamisse märkimisväärselt isiklikku töövälist aega, et osakonnale pandud ülesandeid täita.

Osakonnajuhataja on täitnud tööülesandeid silmapaistvalt ning rahvastikuminister on seda panust märganud ja otsustanud rahaliselt tunnustada.

Mis on varahaldusosakonna autojuhi põhitöö?

Siseministeeriumis on kolm autojuhi töökohta. Neist kaks teenindavad kahte ministrit ja üks autojuhi koht on mõeldud siseministeeriumi töötajate ja kantsleri teenindamiseks.

"Ministri abistamine erineb üldautojuhi tööst mitmetes aspektides ning esitab autojuhi tööle kõrgendatud nõudmisi."

Agris Eensalu põhitöö on olla siseministeeriumi üldautojuht ehk teenindada ministeeriumi töötajaid, lisaks on tema ülesanneteks ka haldusteenuse pakkumine. Kuna rahvastikuministril ei ole pikka aega olnud autojuhti, siis oli Agris Eensalu nõus võtma oma igapäevaste töökohustuste kõrvalt enda kanda ka ministri abistamise. Ministri abistamine erineb üldautojuhi tööst mitmetes aspektides ning esitab autojuhi tööle kõrgendatud nõudmisi.

Eelkõige soovis rahvastikuminister autojuhti tänada hea abistamise eest maakonnavisiitide läbiviimisel, mis nõudsid korduvalt ületunnitööd, sest visiitidelt jõuti sageli tagasi hilisõhtul.

Kuidas selgitaksite, et siseministeeriumis makstakse preemiaid väärtuspõhise käitumise eest?

Siseministeeriumi palgajuhendi kohaselt võib preemiat maksta kas erakordsete teenistusalaste saavutuste või väärtuspõhise käitumise eest. Seda makstakse juhul, kui teenistuja on edendanud organisatsiooni toimimist läbi tunnustust vääriva väärtuspõhise käitumise.

"Preemiat makstakse, kui teenistuja käitumine vastab kõikidele väärtustele ja sealhulgas kahe väärtuse järgimisel on teenistuja käitumine tunnustust vääriv."

Väärtuspõhiseks käitumiseks loetakse siseministeeriumis kokku lepitud nelja põhiväärtust järgivat käitumist. Preemiat makstakse juhul, kui teenistuja käitumine vastab kõikidele väärtustele ja sealhulgas kahe väärtuse järgimisel on teenistuja käitumine tunnustust vääriv.

Kuidas te defineerite väärtuspõhist käitumist siseministeeriumis?

Alates 2017. aastast on siseministeeriumi väärtused: "mõtlen avatult", "vastutan ise", "kaasan teisi" ja "hoolin igaühest".

Igal väärtusel on soovitud käitumise kirjeldus. Toon ühe näite. Oleme sõnastanud väärtuse "mõtlen avatult": tean, et alati on olemas veel parem lahendus.

Käitumise ja hoiakute kirjeldusena tähendab see, et:

· Mõtlen kastist välja ja julgustan ka teisi seda tegema.

· Olen avatud uuendustele, need võivad mind ja organisatsiooni rikastada.

· Täiendan oma teadmisi ja oskusi, tutvun parimate praktikatega.

· Jagan oma teadmisi teistega.

· Väärtustan kõikide ideid ja ettepanekuid, isegi kui need ei ühti minu omadega.

Kas võib öelda, et kõik ministeeriumi töötajad käituvad igapäevaselt väärtuspõhiselt?

Julgen arvata, et kõik meie teenistujad täidavad igapäevaselt vähemalt kahte või kolme väärtust ning mul on heameel tõdeda, et palju on ka neid, kes täidavad tõesti kõiki nelja väärtust. Me pingutame organisatsioonina igapäevaselt, et meie töötajad käituksid järjest rohkem ühiselt kokku lepitud väärtuste põhiselt.

Mille poolest väärivad väärtuspõhise käitumise eest preemiat just varahaldusosakonna autojuht ja Lea Danilson-Järg?

Ministri autojuht järgis kõiki siseministeeriumis kokku lepitud väärtusi, sh tunnustust väärivalt kahte väärtust: "hoolin igaühest" – toetan ja aitan ka siis, kui see ei ole otseselt minu tööülesanne ja "vastutan ise" – hoian silmis ühiseid eesmärke ja suurt pilti ning tean oma rolli selles.

"Julgen arvata, et kõik meie teenistujad täidavad igapäevaselt vähemalt kahte või kolme väärtust."

Rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhataja järgis kõiki siseministeeriumis kokku lepitud väärtusi, sh tunnustust väärivalt kahte väärtust: "vastutan ise" – mõtlen läbi, kuhu tahan oma tööga jõuda ja jõuan sinna välja, sean selgeid eesmärke ja selgitan neid teistele, liigun kindlalt eesmärgi suunas ja viin alustatu lõpule, teen asjad ära ning "kaasan teisi" – kaasan erinevaid partnereid, selgitan ootusi, kuulan nende arvamusi ja olen valmis kompromissiks, annan ausat tagasisidet ja selgitan oma valikuid, olen ühise asja eest väljas.

ERR kirjutas alguses ekslikult, et küsimustele vastab siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna. Kuigi ERR saatis algselt küsimused Lauri Lugnale, vastas küsimustele tegelikult siseministeeriumi personalipoliitika osakonnajuhataja Aivi Sirp. ERR vabandab eksimuse pärast.