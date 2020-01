Praeguste liikmete kolmeaastane ametiaeg lõpeb selle aasta jaanuaris. Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks moodustati valitsuse 26. jaanuari 2017. aasta korraldusega nimetamiskomitee.

Praegusesse nimetamiskomiteesse kuuluvad Erkki Raasuke, Gunnar Okk, Sven Pertens ning David James O'Brock-Kaljuvee.

ERR küsis justiitsminister Raivo Aegilt (Isamaa), miks ta otsustas saata nimetamiskomitee liikmeks Reet Roosi, kes on Isamaa liige. Selle peale Aeg ärritus ja ütles: "Kas see on siis mingi tempel otsa ees, kui on Isamaa liige?" küsis Aeg. "Lihtsalt otsustasin ja see ongi otsus," lisas ta.

Sester: parteipilet ei tohiks olla takistuseks

Üks nimetamiskomitee ellukutsujatest, tolleaegne rahandusminister Sven Sester (Isamaa) rõhutas erakonna liikmete nimetamiskomiteesse saatmist kommenteerides, et parteipilet ei tohiks olla takistuseks, et pädevaid inimesi leida ja tööle rakendada.

"Me ütlesime ka tol ajal, et parteipilet ei saa olla eelduseks nõukogusse saamisel, aga ei saa olla ka takistuseks. Pigem vaadatakse tema ärikompetentsi. Sama põhimõte peab käima ka nimetamiskomitee enda kohta," lausus Sester.

"Nimetamiskomitee liikmed on heas mõttes kindlasti palju suurema luubi all, sest nimetamiskomiteel on väga suur iseseisvus ja valikuvõimalus pakkuda välja ministrile parimad pädevad nõukogu liikmeid," lisas Sester.

Sester rääkis, et nimetamiskomitee ei tohi pakkuda nõukogudesse riigikogu liikmeid.

Rõivas: Isamaa tuuled pöörduvad

Reformierakondlane ja endine peaminister Taavi Rõivas ütles, et nimetamiskomitee oli Isamaa jaoks toona nii tähtis, et lausa valitsust lõhkuda.

"Tänase nimetamiskomitee politiseerimise valguses on hea meenutada mõne aasta tagust uudist. Toona oli see küsimus suisa nii kuum, et sobis Isamaale ettekäändeks valitsust lõhkuda. Nagu näha, siis tuuled pöörduvad," kirjutas Rõivas Twitteris.

Nimetamiskomitee koosneb kuuest liikmest, kellest kaks on ametikohapõhised (kantslerid) ning neli nimetab valitsus kolmeks aastaks. Riigivaraseaduse kohaselt peab nimetamiskomiteesse nimetatud liige olema tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimisekspert, kellel on pikaajaline ja rahvusvaheline juhtimiskogemus ning laitmatu eri- ja ärialane maine. Lisaks ei tohi ta omada sisulist huvide konflikti riigi osalusega äriühingutega.

Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee ülesandeks on teha äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile ettepanekuid nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, samuti nõukogu liikmete arvu ja neile makstava tasu kohta. Riigi osalusega äriühingute nõukogudes on kokku ligikaudu 120 nõukogu liiget.