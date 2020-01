Microsofti juht ERR-ile: demokraatia kaitse on erilise tähtsusega

Euroopa Liidu andmekaitse järelevalve ütles, et lepingutes Microsofti ja Euroopa Liidu vahel on probleeme. Microsoft kommenteeris, et peatselt tulevad muudatused. Millised muudatused need saavad olema?

Meil on olnud väga oluline arutelu Brüsselis andmekaitse teemal. See on puudutanud sätteid meie lepingutes. Millist infot teised kompaniid võivad saada, kuidas suurendada läbipaistvust, kuidas tagada, et organisatsioonid Brüsselis või mujal saaksid ise rohkem otsustada. See on olnud meile hea tagasiside, me tahame kuulata, me tahame õppida, me tahame teha koostööd võimudega siin Brüsselis ja mujal. Lõpuks peame me tegema muutusi, mida inimesed soovivad, see on usaldus, mida on vaja meie toodete või kelle iganes toodete kasutamiseks. See on oluline protsess ja me oleme pühendunud sellele, et see oleks edukas kõigile.

Teil on mitmeid kohtumisi Brüsselis Euroopa komisjonis ja parlamendis. Mis on nende kohtumiste fookuses?

Inimesed maailmas ja kindlasti siin Brüsselis hindavad seda, et tehnoloogia muudab maailma. See loob palju uusi võimalusi majanduskasvuks, aga see tähendab ka väljakutseid. Ei ole üllatus, et rääkides inimestega valitsustest on jutuks väljakutsed. Mida see tähendab privaatsuse kaitsele, kuidas me tagame julgeoleku, kuidas me kaitseme demokraatiat, kuidas me kasutame tehnoloogiat, et luua uusi töökohti. Kõik need on vestlusteemad täna Brüsselis ja vestlusteemad paljudes pealinnades üle maailma. Ma arvan, et on oluline, et tehnoloogiasektor siin tõepoolest ette astuks. See on osa meie sõnumist, meie peame esile astuma. Ja valitsused peavad kiiremini tegutsema, aga see saab juhtuda ainult siis kui meie, kes me töötame tehnoloogiaettevõtetes jagame rohkem informatsiooni selle kohta, millises suunas tehnoloogia areneb. See on see, mida me tahame siin teha.

Milliseid asju täpsemalt te silmas peate kui te räägite andmekaitsest või demokraatia kaitsest ja tehnoloogiaettevõtete kohustusest?

Ma arvan, et demokraatia küsimus on erilise tähtsusega. Me näeme, et mõned valitsused on välja arendanud relvad, mis põhinevad tehnoloogia kasutusel. Eesti oli üks esimestest, kes seda koges 2007. aastal. Kui vaadata tänast demokraatiat, siis poliitikuid ja parteisid rünnatakse, proovitakse sisse häkkida nende kirjavahetusse. Me töötame programmi kallal, mis võimaldaks kaitset selliste rünnakute vastu. Me peame hoolitsema oma valimissüsteemide turvalisuse eest. Meil on programm, mis on mõeldud valimiste turvalisuse tagamiseks ja me arvame, et uus tehnoloogia võib abiks olla. Ja lõpuks on meil lai probleemide ring mis seostub valeinfoga. Siin saab tehnoloogia samuti osaliselt aidata, aga kõik need valdkonnad ei nõua mitte üksnes uut ja paremat tehnoloogiat, vaid ka tulevikkuvaatavaid valitsusi, kes jätkaksid julgeid samme tehnoloogia kasutamisel ja inimeste kaitsmisel. Ma ei arva, et me peaksime võtma demokraatiat iseenesestmõistetavana, ohud on uutmoodi ja nõuavad uusi vastuseid.

Te olete tõepoolest tehnoloogiasektori vastutuse advokaat. Kui siiras see on või on see pigem kampaania, et ära hoida suuremat kahju, sest usaldamatust on mitmes valdkonnas?

Ma arvan, et me võime päeva lõpuks olla veidi filosoofilised. Kui tehnoloogia teenib maailma ja inimesed seda usaldavad, kui nad teavad, et nad saavad seda usaldada, siis see annab palju võimalusi luua tehnoloogiat, rajada edukaid ettevõtteid ja teenida raha. Lahendame probleeme, mis inimestele muret teevad. See on meie vaatepunkt. Me ei ütle, et me tegeleme ainult inimeste probleemide lahendamisega, sest me päästame maailma, me teeme äri nagu kõik teised, aga ma arvan, et kui me seame maailma esikohale, siis meil läheb hästi. Me peaksime iga päev suurelt mõtlema ja seda me püüame teha.