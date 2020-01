Hoiatus on märkimisväärne seetõttu, et Šveitsi politsei teatel tabasid nad Davosis kaks väidetavat Vene spiooni, kes esinesid seal torumeestena. Eriti kummaline on see, et kaks "torumeest" taotlesid tabamise järel diplomaatilist puutumatust. Šveitsi võimude arvates üritasid mehed paigaldada erinevatesse kohtadesse Davosis pealtkuulamisseadmeid, kirjutab Axios.

"Ma ei saa olla kindel, kuid ma usun, et need kaks asja on seotud," rääkis Browder Axiosele. "Ma olen käinud siin 23 aastat ja see on esimene kord, kui ma olen saanud julgeolekut puudutava hoiatuse venelaste kohta."

"Venemaa võimud on minu peale praegu eriti vihased, sest me oleme liikumas Euroopa-ülese Magnitski seaduse suunas," lisas ta.

"Alati, kui midagi sellist juhtub, teevad venelased midagi mulle. Näiteks kui Kanadas võeti vastu Magnitski seadus, lisas Venemaa mind kohe kuuendat korda Interpoli tagaotsitavate nimekirja," lausus Browder.

Browder rõhutas ka, et tema eesmärgiks pole režiimimuutus Venemaal ja ta on veendunud, et Putin hoiab võimust kinni oma elu lõpuni - "olgu see siis loomulik lõpp või vägivaldne lõpp".

"Nad teevad Venemaa sees seda, mida nad iganes ka plaanivad," nentis ta. "Kuid eemal viibijana ma saan ning ka kavatsen takistada, et nad oma kuritegelikkust Läände ei ekspordiks."

Browderi heaks töötanud Sergei Magnitski, kes paljastas võimuesindjaatega seotud 230 miljardi dollari suuruse rahapesu ja maksupettuse skeemi, suri 2009. aastal kahtlastel asjaoludel vanglas kohut oodates.

Browder, kellele kuulus toona Venemaal tegutsev investeerimisfond, alustas seejärel rahvusvahelist kampaaniat Magnitski surma taga olevate inimeste karistamiseks, mis viis lõpuks sanktsioonide kehtestamiseni USA poolt mitmetele Venemaa tippametnikele, sealhulgas prokuratuuri liikmetele.

Nn Magnitski-seadusi inimõigusrikkumistega silma paistnud isikute suhtes on ühel või teisel viisil rakendanud näiteks USA, Kanada, Ühendkuningriik, Eesti, Läti ja Leedu. Käesoleva aasta märtsis kiitis Euroopa Parlament heaks resolutsiooni, millega kutsuti üles rakendama Magnitski-seadusi kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. EL-i välisministrid leppisid ühtse Magnitski-seaduse loomise alustamises kokku lõppenud aasta detsembris.