Riigi peaprokuröri kohuseid täitev Lavly Perling ei pea nn Savisaare kohtuasja prokuratuuri seisukohast läbikukukkunuks ja leiab, et paljuski selle protsessi tulemusel on praegu Tallinna linnavalitsuses korruptsiooni vähem kui kunagi varem.

"Alati saab teha asju paremini. Aga me ei kukkunud läbi. Eriti kui mõelda, kust me tulime. Eesmärk oli likvideerida korruptsioon Tallinna linnavalitsuses. Mis puudutab Edgar Savisaart, siis seda ei saa meie muuta ja me aktsepteerime kohtu otsust," ütles varasem riigi peaprokurör ja kuni 2. veebruarini peaprokuröri kohuseid täitev Perling.

Perling tõi välja kokkulepped Villu Reiljani ja Hillar Tederiga, kes tunnistasid oma süüd. Ning süüdi jäi ka Keskerakond ning hiljuti esimeses kohtuastmes ka Keskerakonna poliitik Kalev Kallo.

"Praegu on kõige olulisem, et enamuse suhtes on süüdimõistev otsus. Ning korruptsiooni on Tallinna linnavalitsuses vähem kui kunagi varem," sõnas ta.

Perling küsis, mis olnuks prokuratuuri seisukohalt alternatiiv?

"Prokurör läheb kohtusse, kui ta on veendunud, et tõendid on piisavad. Kõige lihtsam olnuks asjad ära lõpetada, sest siis ei oleks tulnud ka õigeksmõistmisi," sõnas ta.

Kokkuvõtlikult hindas Perling prokuratuuri 10-pallisüsteemis nn Savisaare kohtuasjas hindega 6 kuni 7.