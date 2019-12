Perling õiguskomisjoni ees: prokuratuur on poliitiliselt sõltumatu

Perling selgitas, et prokuratuur on oma otsustes sõltumatu ja seda tagavad nii seadustest kui ka järelevalvest tulenevad kaitsemehhanismid.

Kui Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esindajates tekitas eelkõige küsimusi menetluse mittealgatamine Indrek Tarandi suhtes mullusel EKRE meeleavaldusel ning hilisem leebe oportuniteedi otsus Mary Krossi valetamise kaasuses, siis teiste poliitikute hinnangul on prokuratuuri sõltumatusega kõik korras.

"Küsimus on pigem selles, et kas see on poliitiline kallutatus, kas see on juriidiline praak või on see mingi baaskonsensus, mida siis mingi hulk prokuröre arvab, et nii peakski olema - selles on küsimus, mis see on? Praak on ta igal juhul," väitis EKRE-sse kuuluv riigikogu liige Anti Poolamets.



Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid Keskerakonnast sõnas, et kui hakata vaatama prokuratuuri igapäevatööd ja sõltumatus tagamisist siis võib tunda ennast rahulikult. "Prokuratuuril on piisavalt palju kaitsevalle, et sellistest poliitilistest tõmbetuultest väljas olla."



Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on talle väga vastukarva, et valitsuses võimupositsioonil olevad inimesed väidavad asju, mis ei vasta tõele. "See õõnestab ühiskonna usaldust nii valitsuse kui nende institutsioonide vastu ja kokkuvõttes õõnestab kõik õigusriiki, mis on ohtlik."