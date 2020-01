Ameti hinnangul pole uue viiruse tekitatud suur reisihirm põhjendatud

Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku nõunik Irina Dontšenko rääkis "Ringvaates", et iga inimene otsustab ise, kas ta sõidab Hiinasse või riikidesse, kus on üksikuid viiruse juhtumeid tuvastatud, kuid väga suurt hirmu ei ole vaja tunda.

"Praeguses olukorras pole isegi Hiinasse sõitmisel hästi palju piiranguid. Wuhani linna ei soovitata minna, aga muudesse riikidesse, kus on üksikud sissetoodud juhud ja kus pole tuvastatud inimeselt inimesele levikut, hetkel küll pole põhjust sõite ära jätta," rääkis Dontšenko.

Ta selgitas, et rohkem on ohustatud inimesed, kellel on kroonilised haigused, immuunpuudulikkus, lapsed ja vanemaealised inimesed.