Uus koroonaviirus on levinud üle Hiina ja kaugemalegi. Seni on viiruse tõttu surnud 17 inimest ning kinnitatud nakatunuid on üle 500. Hubei provintsis ja selle pealinnas Wuhanis on nakatunuid 444, ütlesid provintsi ametnikud pressikonverentsil.

Wuhani linnapea Zhou Zianwang ärgitas elanikke püsima linna piires ja võimalikke külalisi linna vältima, et viiruse levikut piirata. Linnas olevad turistid ei tohi linnast lahkuda.

Linn jättis ära ka kõik suured uusaastapeod, arstid andsid patsientidele kogu keha katvad kaitseülikonnad ning ametnikud asusid reisijaid üle vaatama palavikuskanneritega. Võimud panid skannerid linna raudteejaama ja lennujaama ning ametnikud kontrollivad inimeste kehatemperatuuri ka maanteede kontrollpunktides.

Kolmapäeval tegi linn inimestele kohustuslikuks näomaski kandmise.

Tähtsas transpordisõlmes Wuhanis elab 11 miljonit inimest ning enamik nakatunuist on leitud just nende ridadest. Viiruse algpunktiks peetav mereandide turg on nüüdseks suletud, kuid kahtlustatakse, et seal müüdi seadusvastaselt ka metsloomi.

Politsei asus seetõttu pisteliselt kontrollima linna tulevaid ja sealt lahkuvaid autosid, et ostetud loomad linnast välja ei saaks.

Riiklik tervishoiukomisjon teatas viiruse leviku piiramiseks ka oma meetmetest. Nende hulgas on lennu- ja bussijaamade ning lennukite ja rongide tuulutamine ja desinfitseerimine.

Ametnike sõnul suudab viirus levida inimeselt inimesele ja võib muteeruda.

Väljaspool Mandri-Hiinat on tuvastatud uude viirusesse nakatunuid USA-s, Tais, Jaapanis, Macaus ja Lõuna-Koreas.

Hiina hoiatas viiruse leviku eest

Hiina hoiatas kolmapäeval, et SARS-i laadne viirus võib muteeruda ja selle levik hoogustuda

"Koroonaviirus levib hingamisteede kaudu ning on võimalik, et viirus muteerub ja levik laieneb", ütles riikliku tervishoiukomisjoni aseminister Li Bin.

Komisjon teatas meetmetest viiruse ohjeldamiseks ajal, mil miljonid inimesed reisivad üle kogu riigi, kus peetakse sel nädalal kuukalendri aastavahetuspidustusi. Abinõud hõlmavad muu hulgas desinfektsiooni ja ventileerimist lennuväljadel, rongijaamades ja ostukeskustes.

"Vajadusel asutakse rahvarohkete paikade võtmealadel mõõtma ka temperatuuri," on öeldud komisjoni avalduses.

Viirus on tuvastatud veel mõnes Aasia riigis ning teisipäeval registreeriti esimene juhtum ka USA-s.

Puhangu keskmes on Wuhani linn, kus võimud on asunud palavikku mõõtma lennu- ja rongijaamades ning maanteedel, ning kus tavaliselt sadu tuhandeid inimesi kohale meelitav kuukalendri tähtsaim uusaastaüritus ära jäeti.

Macau kinnitas esimest Hiina viiruse juhtumit

Hiina erihalduspiirkond Macau kinnitas kolmapäeval oma esimest uue SARS-i-laadsesse koroonaviirusesse haigestumise juhtumit ning võimud andsid kasiinode töötajatele korralduse kanda näomaske.

Endine Portugali koloonia meelitab ligi suurel hulgal turiste mandrilt, kuna see on ainus paik Hiinas, kus on lubatud hasartmängud.

Macau ütles kolmapäeval, et haigestunu on 52-aastane ärinaine, kes saabus pühapäeval kiirrongiga Wuhanist.

Põhja-Korea ei luba viirusekartuse tõttu välisturiste riiki

Põhja-Korea ei luba alates kolmapäevast riiki välisturiste, et kaitsta end Hiinas leviva uue viiruse eest, teatasid Hiina turismifirmad.

Pyongyangi sammust teatas Pekingis baseeruv Uri Tours viitega oma Põhja-Korea partneritele.

Esialgu pole selge, kui kaua reisikeeld kehtib või millised reeglid kehtestatakse.

Uri Tours ütles, et reiside broneerimist jätkatakse, kuid piiri sulgemine mõjutab reisimist ning reisi broneerinud inimesed saavad seda tõsta teise aja peale või soovi korral kogu raha tagasi.

Veel kaks Hiina firmat, mis korraldavad reise Põhja-Koreasse, kinnitasid piiri sulgemist.

Koryo Tours ütles, et Põhja-Korea sulges uue korralduseni kõik piiripunktid seoses Hiinas leviva koroonaviirusega.

Lõuna-Korea ühinemisministeerium, mis tegeleb Põhja-Korea küsimustega, ütles kolmapäeval, et ei saa Põhja-Korea ja Hiina piiri sulgemist kinnitada.

Suure osa Põhja-Koread külastavatest välisturistidest moodustavad hiinlased või inimesed, kes sõidavad Põhja-Koreasse Hiina kaudu.

Põhja-Korea ei ole veel teada andnud ühestki uue viiruse juhtumist, kuid riigimeedia on edastanud uudise selle levimisest Hiinas, et suurendada avalikkuse teadlikkust haigusest ja tema sümptomitest.

Hiina viiruse kahtlus Austraalias osutus alusetuks

Analüüsid näitasid, et Hiinast saabunud austraallasel, keda kahtlustati uude SARS-ilaadsesse viirusesse nakatumises, ei ole siiski seda koroonaviirust, teatasid tervishoiuametnikud kolmapäeval.

Hiina keskosast Wuhanist naastest hingamisteede haigust põdenud mees jäeti kodulinnas Brisbane'is ajutiselt oma koju karantiini.

Queenslandi osariigi tervishoiuametnike teatel näitavad laborianalüüsid, et mees ei ole nakatunud uue viirusega.