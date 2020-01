Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei liigitanud vähemalt esialgu Hiina viiruspuhangut rahvusvaheliseks terviseohuks, kuid erikomisjon koguneb neljapäeval uuesti, teatasid ametnikud.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ei liigitanud vähemalt esialgu Hiina viiruspuhangut rahvusvaheliseks terviseohuks, kuid erikomisjon koguneb neljapäeval uuesti, teatasid õhtul ametnikud.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus toonitas, et taolist otsust ei langetata kunagi kergekäeliselt ja neljapäeval hinnatakse olukorda uuesti.

"Võtan otsust äärmiselt tõsiselt ja selle võib langetada alles siis, kui kõiki tõendeid on asjakohaselt hinnatud," ütles Ghebreyesus.

Hiinas on uude koroonaviirusesse surnud 17 ja nakatunud 450 inimest.

Väljaspool Hiinat on tuvastatud uude viirusesse nakatunuid Ühendriikides, Tais, Jaapanis ja Lõuna-Koreas. Venemaa meedia väitel on üks Shanghaist Peterburi saabunud inimene viidud koroonaviiruse sümptomitega haiglasse.

Hiina peatab neljapäeval viiruspuhanguga seoses lennu- ja rongiliikluse Wuhani linnast väljapoole, teatas riiklik meedia.

Rahvusringhääling CCTV hoiatas ühtlasi, et elanikud ei lahkuks linnast ilma erilise põhjuseta.

Lennu- ja rongiliiklus peatatakse kell 10.00 kohaliku aja järgi. Otsuse eesmärgiks on peatada viiruse levimine ja inimeste elude kaitsmine.

Hiina hoiatas kolmapäeval, et SARS-i laadne viirus võib muteeruda ja selle levik hoogustuda. "Koroonaviirus levib hingamisteede kaudu ning on võimalik, et viirus muteerub ja levik laieneb", ütles riikliku tervishoiukomisjoni aseminister Li Bin.

Komisjon teatas meetmetest viiruse ohjeldamiseks ajal, mil miljonid inimesed reisivad üle kogu riigi, kus peetakse sel nädalal kuukalendri aastavahetuspidustusi. Abinõud hõlmavad muu hulgas desinfektsiooni ja ventileerimist lennuväljadel, rongijaamades ja ostukeskustes.

Puhangu keskmes on Wuhani linn, kus võimud on asunud palavikku mõõtma lennu- ja rongijaamades ning maanteedel, ning kus tavaliselt sadu tuhandeid inimesi kohale meelitav kuukalendri tähtsaim uusaastaüritus ära jäeti.