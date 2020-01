Kadrina hariduselu suurima mõjutajana toodi esile järgmise aasta sügisel Kadrinast 15 kilomeetri kaugusel Rakveres valmiv Lääne-Virumaa esimene riigigümnaasium, mis võib osa valla lapsi endale meelitada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mul ei ole konkurentsi vastu mitte midagi ja konkurents on see, mis edasi viib. See tähendab, et me peame ennast aina rohkem tõestama, et siis, kui riigigümnaasium 2022. aastal avatakse, suudame me avatavale riigigümnaasiumile konkurentsi pakkuda. Ja eks see, kuidas riigigümnaasium tööle hakkab, selgub lähema kolme aasta jooksul, aga igal juhul me peame selleks valmis olema ja vastavalt siit edasi minema," rääkis Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani.

Selleks, et Kadrina keskkool oleks jätkusuutlik, on vaja koolikeskkonda nüüdisajastada, kuid selleks on vaja teha valla eelarvet puudutavaid olulisi otsuseid. Arvamuse kujundamiseks ongi Kadrinas aktiivselt kaasatud kogukond ning konverentsile järgnevad hariduskohvikud.

"Ükskõik, mis suunas me otsustame lõpuks liikuda, siis igal asjal on mitu külge ja kõik need küljed tuleb läbi arutada, et kogukond saaks aru, mida ta võidab ja mida ta kaotab, sest igal asjal on oma hind," tõdes Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.