Prokuratuur uurib TTÜ projektirahastamisi kriminaalmenetluses

"Tänaseks on prokuratuur tutvunud lisaks avalikes allikates avaldatud infole ka täiendavate dokumentidega ning leidnud, et eelmisel nädalal Postimehes avaldatud väidete kontrollimiseks on vajalik kriminaalmenetluse alustamine," ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

"Esitatud väiteid, et Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudis on vähemalt ühes projektis esitatud Euroopa Komisjonile tehtud tööd ning töö tegijate arvu tegelikkusest suuremana eesmärgil seeläbi saada suuremaid tegevustoetusi, viitavad sellele, et TTÜ Ragnar Nurkse instituudis võib olla toime pandud soodustuskelmus," lisas ta.