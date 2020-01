ÜRO ametnikud kahtlustavad praegu Saudi Araabia kroonprintsi seotuses Amazoni juhi Jeff Bezose nutitelefoni häkkimisega ning ka Bezose poolt palgatud eksperdid on väitnud, et küberoperatsiooni võtmeisikuks on üks kroonprints Mohammed bin Salmanile lähedal seisev nõunik, vahendasid Wall Street Journal, CNN ja The Times.

Samal ajal teatas Manhattani prokuratuur, et on leidnud selgituse, kuidas jõudis Bezose omaaegne suhtlus oma armukese Lauren Sancheziga kõmulehe National Enquirer valdusesse.

Uurijate sõnul jagas Sanchez neid sõnumeid oma vennaga, kes omakorda müüs need 200 000 dollari eest National Enquirerile.

Föderaalvõimud hakkasid teemat uurima eelmisel aastal pärast seda, kui ajalehe Washington Posti omanik Bezos süüdistas National Enquireri omanikfirmat väljapressimises ning mainis ka Saudi Araabia võimalikku seotust. Süüdistused leidsid aset pärast seda, kui 2018. aastal tapeti Washington Posti kolumnist ja kroonprintsi kriitik Jamal Khashoggi Saudi Araabia valitsuse agentide poolt.

Khashoggi mõrva on Saudi Araabia võimud selgitanud kui omal algatusel tegutsenud ametnike operatsiooni ning mõrva eest mõistis Saudi kohus ka viis süüalust surma.

Bezos selgitas eelmisel aastal, et kui ta alustas uurimist, kuidas tema suhtlus kõmulehe kätte jõudis, ja kui Washington Post alustas oma uurimist seoses Saudi Araabiaga, sai ta kirja Enquireri toimetajalt, kes ähvardas uurimise jätkamise korral veelgi piinlikumate fotode ja tekstisõnumite avaldamisega. Ähvarduskirjas nõuti ka loobumist väidetest, et kunagisel National Enquireris ilmunud artiklil olevat poliitilised motiivid.

Enquireri omanikfirma American Media Inc on varem tunnistanud, et aitas kaasa president Donald Trumpi valimiskampaaniale ostes õigused loole, kus praeguseks presidendiks saanud Trumpi süüdistati abielurikkumises. Pärast loo õiguste omandamist vaikis Trumpi-meelne väljaanne loo maha. Samuti kuulub Sanchezi vend president Trumpi toetajate hulka.

Seda, et National Enquireri Bezose-artikli allikaks on Lauren Sanchezi vend Michael Sanchez, on omanikfirma alati kinnitanud ja sellega lükanud tagasi väiteid, et artikli allikaks võiks olla ka mõni kolmas osapool.

ÜRO eriraportöörid teatasid omakorda kommentaariks, et nende raport viitab Saudi Araabia kroonprintsi seotusele katsega mõjutada või vaigistada Washington Posti artikleid Saudi Araabia teemal.

Samas pole ÜRO raport tõestanud, et Saudi Araabia edastas Bezose nutitelefoni sisu kõmulehele National Enquirer. New York Timesi andmetel esitles American Media Inc föderaaluurijatele neid materjale, mida nad olid saanud Lauren Sanchezi vennalt.

Sanchezi vend ise on andmete müüki kõmulehele eitanud ning Lauren Sanchez ise pole teemat üldse avalikult kommenteerinud.

TAUST

Bezos teatas 2019. aasta jaanuaris, et tema ja abikaasa MacKenzie Bezos plaanivad pärast 25 aastat kestnud kooselu oma abielu lahutada. Samal päeval kirjutas National Enquirer, et neil on kavas avaldada Bezosi ja Sanchezi isiklikke sõnumeid. Leht tegi ka teatavaks, et Bezosil ja Sanchezil, kes mõlemad olid sel hetkel abielus, on suhe.

Amazoni omanik palkas seejärel tuntud turvakonsultandi Gavin de Beckeri uurima seda, kuidas need isiklikud sõnumid ja fotod on jõudnud National Enquireri kätte. De Becker kinnitas peagi, et kogu andmelekkel on ka selge poliitiline motiiv. Muuhulgas mainis De Becker ka Sanchezi venda, kes on avaldanud häälekalt toetust president Donald Trumpile. Sanchezi vend on küll väited Washington Postile antud intervjuus tagasi lükanud.

President Trump on korduvalt Bezose ja Amazoni vastu sõna võtnud. Kõige rohkem paistab USA riigipead häirivat asjaolu, et Bezosile kuulub ajaleht Washington Post. Viimast nimetab Trump "Amazoni peamiseks lobistiks". Bezost on Trump aga muuhulgas nimetanud "Jeff Bozoks" ehk sisuliselt klouniks.

Bezos tunnistab ka ise, et Washington Posti omanikuks olemine on tema elu keerulisemaks teinud.

"Paratamatult arvavad teatud võimukandjad, kellest Washington Post kirjutab, ekslikult, et mina olen nende vaenlane. President Trump on oma paljude säutsudega selgelt üks neist," nentis Amazoni juht.

AMI-l ja National Enquireril on aga olnud pikemat aega olnud lähedased suhted Trumpi toetavate ringkondadega. AMI omanik David Pecker on näiteks Trumpi sõber ning Trumpi poliitilisi vastaseid on National Enquirer ennegi sihikule võtnud. Üheks tuntumaks näiteks on see, kui 2016. aastal vabariiklaste eelvalimistele ajal ilmusid seal väited, justkui oleks Trumpi vastaskandidaadi Ted Cruzi isa olnud seotud president John F. Kennedy atentaadiga.

Eelmisel aastal tuli AMI-l kokku leppida koostöös võimudega seoses juhtumiga, mis puudutas ka Trumpi. Nimelt maksis firma enne 2016. aasta presidendivalimisi 150 000 dollarit modell Karen McDougalile saamaks eksklusiivset lugu sellest, kuidas modell räägib suhtest Trumpiga. Firma jättis seejärel artikli avaldamata ja tunnistas prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppes, et raha maksmise eesmärgiks oli takistada McDougali loo avalikkuse ette jõudmist. Kokkuleppe tulemusena jättis prokuratuur süüdistuse AMI vastu esitamata, kuid muuhulgas ka selle rahaülekandega sai vanglakaristuse Trumpi endine advokaat Michael Cohen. Cohen on omakorda öelnud, et tegutses selliste maksete vahendamisel Trumpi juhiste järgi, Trump on aga süüdistanud Cohenit valetamises ja süüdistused tagasi lükanud.

Amazoni juht lükkas omaaegses postituses tagasi kõik AMI ähvardused ning on enda sõnul valmis selleks, et leht avaldab temast piinlikke isiklikke fotosid.

"Ükskõik, millist häbi AMI suudab mulle ka tekitada, on see teisejärguline, sest siin on praegu küsimus milleski palju olulisemas. Kui minu positsioonis inimene ei suuda sellisele väljapressimisele vastu hakata, siis kes üldse suudab?" kirjutas Bezos ja lisas, et nüüdseks on juba paljud inimesed tema palgatud uurijatega ühendust võtnud ja tunnistanud, et nad olid sunnitud AMI väljapressimistele alluma.

"Loomulikult ma ei taha, et minust avaldataks piinlikke fotosid, kuid ma ei võta ka osa nende teada-tuntud praktikast, mis sisaldab väljapressimist, poliitilisi teeneid, poliitilisi rünnakuid ja korruptsiooni. Ma eelistan vastu hakata, keerata see palk teistpidi ja vaadata, kes sealt alt välja roomab," sõnas Bezos.