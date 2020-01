Pirita komisjon andis Teletorni lähialale kortermaju lisavale planeeringule heakskiidu

Skill Kapital OÜ soovis detailplaneeringuga esialgu ehitada Kloostrimetsa tee 70b ja 70c kuus kolmekorruselist 63 korteriga elamut, millest viies hoones oleksid korterid ning ühes korterid ja äripinnad. Kohalikes elanikes tekitas see aga pahameelt ja 2018. aastal andis 114 neist allkirja ettepanekule, et arenduse mahtu vähendataks ja muudetaks kavandatavaid parkimiskohti.

Planeerimiskomisjoni liige Ülle Rajasalu (Reformierakond) ütles ERR-ile, et nüüdseks on planeering veidi muutunud ja esmaspäeval andis Pirita linnaosakogu planeerimiskomisjon planeeringule heakskiidu.

"Majade suurus jäi samaks, ehituspind ka täpselt samaks, lihtsalt Kloostrimetsa tee ääres peavad majade alla tulema äripinnad," selgitas ta ja märkis, et äripindade osakaalu suurenemise tõttu vähenes ka korterite maht.

Rajasalu sõnul näeb üldplaneering sinna alale ette keskust. Seega on vaja piirkonda teatud hulka inimesi, kes selle sinna tekitaksid, et saaksid tulla ka kohvikud, baarid, kauplused ja restoranid.

"Sellepärast olime üksmeelel, et nii võiks ta olla," kirjeldas ta planeerimiskomisjoni otsuse tagamaid.

Lisaks otsustas planeerimiskomisjon uurida Tallinnalt, mil moel plaanitakse liiklust korraldada Pärnamäe ja Kloostrimetsa tee ristmikul, kus liikluskoormus aina suureneb.

Rajasalu märkis, et praeguseks on korda tehtud Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmik, mis on mõeldud eelkõige mitte Pirita inimestele, vaid Harjumaa poolt tulijaile, ning Muuga ristmik, mis samuti kohalikke väga ei puuduta.

"Nüüd oleks aeg hakata ka meie oma inimeste peale mõtlema ja vaatama neid läbilaskevõimeid," lausus ta.

Kloostrimetsas tee 70b ja 70c detailplaneering puudutab 2,78 hektari suurust ala, kuhu võib ehitada kuni 11 meetri kõrguseid hooneid.

10. jaanuaril edastas Tallinna linnaplaneerimise amet planeeringu kooskõlastamiseks päästeametile, terviseametile ja kaitseministeeriumile.