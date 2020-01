Hoone arendaja on Ülemiste Ärimaja OÜ, mille juhatuse liige Tõnu Kõuhkna rääkis ERR-ile, et nad plaanivad ehitamist alustada tänavu kevadel ning hoone valmimiseks kulub 12-13 kuud.

"Praegu on kuulutused üleval, registreerime eelhuvi ja selle järgi teeme täpsema ehitusgraafiku. Tähtajad selguvad veebruari jooksul," lausus ta.

Kõuhkna sõnul on tegemist büroo- ja ärihoonega, mille esimesele korrusele võiks tulla kaubandus- või teenindusettevõtted ja restoran.

Detailplaneeringu kohaselt on arendusala 2,82 hektari suurune saareke vana ja uue Merivälja tee vahel. Alale võib ehitada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone, mille kõrgus maapinnast ei ületa 11 meetrit. Tegemist peaks olema puhkepiirkonda teenindava hoonega, mille esimesele korrusele tuleb restoran.

Kui praegu on see maa-ala olnud parkimisplats, siis pärast hoone valmimist jaguneb parkimine seal kaheks: osa praegugi kasutusel olevaid kohti jäävad linna avaliku parkimise alaks, kuid asfalteeritud krundile, mis kuulub arendajale, tekib 108 parkimiskohta, millest osa peavad detailplaneeringu kohaselt jääma avalikku kasutusse.

"Kuidas me seda reguleerima hakkame, ei ole täna veel paika pandud. Sinna tekib mingi tasuline avalikult kasutamise kord," kirjeldas Kõuhkna ja lisas, et täpsed asjaolud alles selguvad.

Ehkki planeeringus on hoonele ette nähtud ka keldrikorrus parkimiskohtade tarbeks, siis arendaja seda siiski ehitada ei kavatse. Kõuhkna sõnul pole selle rajamine põhjendatud ning oleks ka keerukas, kuna tegu on mereäärse alaga.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat (Keskerakond) ütles, et arenduse valmimise järel ei tohiks Pirita ranna külastajate parkimiskohtade arv eriti väheneda, sest plaanis on rekonstrueerida ka Mähe-Kaasiku tee ja arutatakse selle muutmist ühesuunaliseks, nii et tee küljele tuleksid parkimistaskud.

"Mähe-Kaasiku parkimiskohtade arv on seotud kogu Pirita rannaala detailplaneeringuga. Nii Mähe-Kaasiku serv, Pirita promenaadi äär kui ka Supluse puiestee jäävad ikkagi linna kasutusse ja neile mingit tariifi ei ole plaanitud peale panna," lausus ta.

Kui arendaja loobub keldrikorruse ehitamisest, siis mõjutab see kindlasti ka parkimiskohtade arvu, kuid Liinati sõnul ei saa kohalik omavalitsus väga kaasa rääkida, kuidas eraomanik neid asju reguleerib.

"Tal on võimalik jätta see tasuliseks või tasustamata või rajada parkla büroohoone külastajatele või uutele omanikele. Sõltub arenduse ja projekti käigust, aga kuna projekt veel valmis ei ole, on ainult eskiis, on vara veel sellest rääkida," tõdes ta.

Varasematel aastatel on Merivälja tee 33 puhul spekuleeritud võimalustega, et sinna ehitatakse restoran ja erameditsiinikeskus koos apteegiga, samuti on räägitud motelli rajamisest.