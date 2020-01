Neljapäeval teatas Itaalia kõigi Hiina vaheliste lendude tühistamisest, kui selgus, et kaks Itaalias puhkavat Hiina turisti on viirusega nakatunud.

Paari ravitakse Rooma Spallanzani nakkushaiguste instituudis.

Eriolukorra väljakuulutamine annab piirkondlikele võimudele lisavolitusi ning vähendab bürokraatlikke takistusi, kirjutab Itaalia meedia.

Politsei eraldas paari ööbimispaigaks olnud hotelliruumi pealinna keskosas. Teistelt samas grupis Itaaliasse tulnud hiina turistidelt võeti viiruseproovid, kuid tulemused pole veel selgunud.

Proovid võeti ka hotellis töötavalt 42-aastaselt rumeenlaselt, teatas meedia.

Itaalia peatas neljapäeval Hiina ja Itaalia vahelise lennuliikluse, kuid lubas maanduda kõikidel enne keeldu õhku tõusnud lennukitel. Lisaks laseb Itaalia Hiina naasta samade lennukitega tagasireisi tegema pidanud reisijad.

Hiinast Wuhanist alguse saanud SARS-i-laadne koroonaviirus on seni tapnud 213 inimest ning levinud vähemalt 18 riiki.

Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas uue viiruse neljapäeval rahvusvaheliseks rahvatervise hädaolukorraks.

Iisrael teatas Hiina lendude peatamisest

Iisraeli tervishoiuminister ütles neljapäeval, et ka tema riik peatab seoses koroonaviiruse epideemiaga kõik lennud Hiinast. "Me ei luba lähitulevikus meie riigis maanduda ühelgi Hiinast saabuval lennukil, mitte ainsalgi," ütles televisioonis üle kantud pressikonverentsil Yaakov Litzman.

Lendude peatamisest oli enne teatanud suur hulk tuntud lennufirmasid, teiste seas Lufthansa, Air France ja Finnair.

Reedel kuulutas Itaalia valitsus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks välja la eriolukorra.

USA soovitas kodanikel Hiinasse mitte reisida

USA välisministeerium soovitas neljapäeva hilisõhtul seoses uue koroonaviiruse haiguspuhanguga kodanikel Hiinasse mitte reisida. Tegemist on neljanda ehk kõige kõrgema astme reisihoiatusega.

Hiina uue koroonaviiruse ohvrite arv tõusis 212 inimeseni, kui Hubei provintsi tervishoiuametnikud teatasid reedel 42 uuest surmajuhtumist.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas neljapäeval, et määratles Hiina koroonaviiruse haiguspuhangu rahvusvaheliseks terviseohuks.

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus 2019-nCoV levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal ning mitu riiki on oma kodanikud Hiinast evakueerinud.

Ühendkuningriik evakueeris Wuhanist lennukiga 110 inimest

Suurbritannia evakueeris reedel Hiina viirusepuhangu keskmes olevast Wuhani linnast lennukiga 110 inimest, nende seas 83 britti ja 27 teiste riikide kodanikku, edastas Briti välisministeerium.

Lennuk maandub kella 13 paiku Kesk-Inglismaal Brize'i õhuväebaasis ja suundub siis Hispaaniasse, kus lahkuvad ülejäänud Euroopa Liidu kodanikud.

Suurbritanniasse naasvad inimesed isoleeritakse 14 päevaks Loode-Inglismaal asuvasse meditsiiniasutusse.

"See on tervitatav uudis, et meie evakuatsioonilend on nüüd Wuhanist lahkunud," ütles välisminister Dominic Raab avalduses.

Prantsusmaa evakueeris Wuhanist paarsada kodanikku

Prantsusmaa evakueeris reedel viiruspuhanguga seoses Hiinas asuvast Wuhani linnast erilennuga umbes paarsada kodanikku, teatas lennul viibiv uudisteagentuuri AFP ajakirjanik.

Sõjaväelennuk suundub Prantsusmaa lõunapiirkonda, kus evakueeritud peavad kaks nädalat karantiinis viibima.

Wuhanist on oma kodanukud ära toonud ka Jaapan ja USA. Lähipäevadel on Ühendriikidel plaanis korraldada veel teine erilend. Suurbritannia kavatseb reedel ära tuua paarsada kodanikku. Samadest kavatsustest on teatanud ka Uus-Meremaa ja Austraalia.

Portugalist tõusis neljapäeval õhku reisilennuk, et tuua Hiina koroonaviiruse koldest ära umbes 350 eurooplast. Hiinast tuuakse ära umbes 350 eri Euroopa riikide kodanikku.

Hiina uue koroonaviiruse ohvrite arv tõusis 213-ni, kui Hubei provintsi tervishoiuametnikud teatasid reedel 42 uuest surmajuhtumist. Keskvalitsuse teatel suri veel üks inimene mujal Hiinas.

Hiina lubas Saksamaal oma kodanikud taudikoldest ära tuua

Hiina andis Saksamaale loa oma kodanikud koroonaviiruse levikualalt ära tuua, lennuk läheb neile reedel järgi, ütles ajakirjanikele Saksa välisminister Heiko Maas.

"Meil on Hiina võimudelt kõik vajalikud load, et meie kaaskodanikud evakueerida, seepärast asub neil minutitel Hiina poole teele Bundeswehri lennuk," ütles Maas.

Ministri sõnul evakueeritakse veidi rohkem kui sada inimest, neist nakatunud ei ole keegi.

Lõuna-Koreas pandi haiglasse 18 Wuhanist evakueeritud inimest

Lõuna-Koreas pandi viirusesümptomite tõttu haiglasse ühtekokku 18 Hiina Wuhani linnast evakueeritud lõunakorealast, teatasid Souli tervishoiuametnikud reedel.

Tšarterlend 368 Lõuna-Korea kodanikuga saabus Wuhanist reede hommikul.

Lõuna-Korea tervishoiuministri asetäitja Kim Gang-lip ütles ajakirjanikele, et 18 naasnud inimesel olid koroonaviiruse sümptomid ja nad paigutati Soulis kahte haiglasse.

Ta lisas, et 350 inimest, kellel polnud haigussümptomeid, jäävad kaheks nädalaks Souli lähedal asuvasse keskusesse. Neil ei ole lubatud sealt väljuda ega võtta vastu külalisi.

Reede pärastlõuna seisuga oli Lõuna-Koreas registreeritud 11 koroonaviiruse juhtumit. Nende seas on kolm inimest, kes said viiruse Hiinat külastamata.

Lähipäevil toob Lõuna-Korea Wuhanist ära veel umbes 300 oma riigi kodanikku.