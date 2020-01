Kolmapäeval võttis riigikogu vastu pensionireformi seaduse, mis muudab teise sambaga liitumise või sealt välja astumise vabatahtlikuks.

Viimasel paaril päeval ei ole aga osal Swedbanki klientidel õnnestunud internetipangas teha päringuid väärtpaberikeskusesse, et oma teise ja kolmanda samba fondide infot vaadata.

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik kinnitas ERR-ile, et tõrkeid on viimastel päevadel selles osas tõepoolest ette tulnud, kuid praeguseks on need lahendatud.

Teise samba muudatuste ümber pikalt käinud arutelud on viimastel kuudel kasvatanud inimeste huvi oma pensionisäästude summaga lähemalt tutvuda.

"Neid, kes on soovinud Swedbanki kaudu oma pensioniinfot vaadata, on üle 400 000. Seega teatud uudiste valguses on pensionivara vaatajaid tavapärasest enam," tõdes Peik.

Pärast pensionireformi jõustumist tekib inimestel muu hulgas võimalus teise sambasse kogutud raha ise edasi investeerida või ka sambast lahkuda ja oma raha sealt välja võtta, tasudes sellelt 20 protsenti tulumaksu.