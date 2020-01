Riigikogu seadustas teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise

Pärast tunde kestnud arutelu ja sõnavõtte hääletas eelnõu poolt 56 saadikut, vastu hääletajaid oli 45.

Valitsuse algatatud eelnõu seletuskirjas seisab, et eesmärk on anda inimestele suurem valikuvabadus.

"Eelkõige seisneb see vabaduses otsustada, kas koguda raha teises sambas või mitte. Samuti antakse inimestele täiendavaid võimalusi oma pensioniraha investeerimisel ja kasutamisel nii enne kui ka pärast pensioniiga. Olemuslikult pole kavandatavad kohustusliku kogumispensioni süsteemi muudatused tagasiulatuvad. Nende muudatustega ei panda inimestele tagasiulatuvalt kohustusi ega võeta ära ka minevikus omandatud õigusi," põhjendas valitsus seadusemuudatusi.

"Kuigi selle reformi puhul on avaldatud ka kahtlust, et kõik selle komponendid ei pruugi olla põhiseadusega kooskõlas, siis mina ei ole sellega nõus. Oleme selle poole aasta jooksul reformiga töötades pakkunud välja tasakaalustatud lahenduse, mis muudab tänase jäiga süsteemi inimeste jaoks oluliselt paindlikumaks, kuid samas säilitab sotsiaalseid eesmärke silmas pidades vajalikud piirangud. Need piirangud on minu hinnangul proportsionaalsed ja vajalikud ning seda ka põhiseaduse silmis," ütles riigikogus eelnõu kaitsnud EKRE-sse kuuluv rahandusminister Martin Helme.

Isamaasse kuuluva riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on tähtis, et inimesed saaksid võimaluse ise oma raha investeerida, lisades, et samal ajal on oluline, et pensionifondid edaspidigi investeeriks Eesti majandusse ja teeniks läbi nende investeeringute pensionifondiga liitujatele iga-aastast tulu. "Etteheited ebavõrdsest kohtlemisest põhjendamatud," teatas ta.

Opositsioon oli kriitiline

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et tegu on selle riigikogu kõige halvema seadusega, millega lõhutakse meie pensionisüsteem. "Tänase otsuse maksavad kinni meie lapsed ja järgmised põlvkonnad. "

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar rääkis, et see on lohutus lühinägelikele, kelle arvates oskavad just nemad kõige paremini oma raha investeerida ja teha tarku otsuseid.

Ta osundas ekspertidele, kes on hoiatanud pensionisüsteemi lõhkumise eest. Samuti soovitas mõelda nende inimeste peale, kes võtavad raha välja ja kaotavad suurte lubaduste valguses oma säästud mõtlematult tehtud investeerimisotsuste pärast.

Riigiõiguse ekspert Paloma Krõõt Tupay ütles "Aktuaalse kaamera" otsestuudios, et tegemist on keerulise küsimusega. "Sellel on laiaulatuslik mõju kõikidele inimestele ja kahtlematatuleb teha põhiseaduslik analüüs," rääkis ta.

Ta nentis, et riigikogu oleks võinud pensionireformi veel arutada. Typay selgitas, et president ei pea seadust välja kuulutamata jättes esitama juriidilisi põhjendusi, küll aga tuleb tal seda teha siis, kui asi läheb riigikohtusse.

Seadus on kavandatud jõustuma üldises korras, kuid reform rakendub valdavas osas 2021. aasta s algusest. Makse tasumise või tasumisest vabastamise avaldusi ja raha väljavõtmise avaldusi saab esitama hakata samuti 2021. aasta algusest ning mõnedel juhtudel ka hilisematel kuupäevadel seoses pensioni investeerimiskonto rakendumisega.