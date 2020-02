Ajakirjanikud viitasid saates õiguskantsler Ülle Madise seisukohale, kus märkis, et pensionireform tekitab põhiseaduse suhtes küsitavusi.

"Kuna ka presidendi kantselei oli tulnud välja samasuguste muredega selle eelnõu suhtes, siis ma paneks panuseid sellele, et president seda seadust praegu välja ei kuuluta," ütles Eesti Päevalehe ajakirjanik Krister Paris.

Temaga nõustus Huko Aaspõllu ERR-ist, kes lisas ka, et seaduse jõustumiseks ette nähtud tähtajad võivad jääda liiga optimistlikuks.

Põhisseaduspärasuse küsimus polegi tegelikult Aaspõllu sõnul selle eelnõu puhul kõige olulisem küsimus. "Pigem on see selle seaduse sisu. Pensionireform, see kuidas meil nüüd teise samba kogumine vabaks lastakse, kuidas inimestel võimaldatakse raha välja võtta... Minu hinnangul see ei tapa ega ei tee kedagi õnnelikuks," ütles Aaspõllu.

"Kui ma vaatan neid arvutusi, mis on selle heakskiidetud seaduse eelnõu seletuskirjas, siis sealt on väga selgelt näha, et suuremate sissetulekutega inimestel on materiaalselt kasulik jätkata pensioni kogumist teise sambasse. Ja inimesed, kes on vaesemad - neile pakutakse tulevikus tehingut, kus vaadates keskmist teise sambasse kogutud pensionimahtu, mis on ca 6000 eurot. Kui sa selle 6000 eurot välja võtad, saad sa selle eest kätte pärast tulumaksu tasumist 4800. Keskmiselt pakutakse inimesele 4800 eurot sularahas ja selle tehingu teise osana on su pension tulevikus umbes 30 eurot väiksem," arutles Aaspõllu.

Krister Paris pidas positiivseks, et teisest sambast vabanev raha võimaldab ära maksta oma laenud, mis on tihti kõrgete intressidega.

Taavi Eilat rõhutas, et praegune valitsus teeb pensionireformi igal juhul ära. "Isegi kui siin tuvastatakse põhiseaduslik riive või vastuolu, siis vaidlus kestab lihtsalt kauem, tähtajad nihkuvad uutesse kaugustesse, aga selle järgneva kolme aasta jooksul, mis valitsusel veel eeldatavalt jäänud on, teeb valitsus selle ikkagi ära," rääkis Eilat.

Eilat lisas, et president Kersti Kaljulaidi on pensionireformi teemaga püütud tõmmata päevapoliitilisse mudamaadlusesse, viidates Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare kirjale, milles ta palub presidenti seadust mitte välja kuulutada.

Krister Paris lisas, et ka temale jättis sotside kiri presidendile halva maigu.

Eilat pidas kummaliseks ka opositsiooni esitatud ligi tuhandet muudatusettepanekut pensionireformi eelnõule. Samuti ei suutnud Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond tema sõnul oma toetajaid mobiliseerida.

Kriser Parise sõnul ei vasta pensionireform küsimusele, kuidas see aitab kaasa, et tulevastel pensionäridel oleks parem elu.