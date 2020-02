"Tänane planeering, mis meil kehtib, näeb ette seda, et on ringrada ja ringraja ümber kinnistutel on ärihoonestusalad. Uus planeering on vajalik selleks, et need ärihoonestusalad ära lõigata eraldi kinnistuteks ja neid majandada ja arendada jupp haaval. Mingisuguseid suuri muudatusi, suuri arendusi, mida keegi pole ette suutnud näha, ei ole selle planeeringuga absoluutselt kindlasti tulemas," rääkis Audru ringraja juhataja Andres Hall ERR-ile.

Pärnu linnavalitsus on algatanud Audru ringraja detailplaneeringu koostamise. Kinnistu omanik loodab jagada planeeringualal olevad kinnistud väiksemateks kruntideks ja määrata kruntidele hoonestustingimused, samuti korraldada ümber parkimine.

Ringrajaga seoses on palju räägitud ümberkaudseid elanikke häirivast mürast. Hall usub ka, et kui kinnistu jagamisel tekib hulk krunte ja sinna rajatakse uusi hooneid, mõjuvad ka need müra-tõkkena, samuti vähendavad müra müratõkke-vallile istutatavad puud. "Sellest hoolimata oleme me nüüd, viimati ka alles sügisel, suurendanud müratõkkevalle, mõnda asja pikemaks, mõnda asja kõrgemaks. Täiendavate müratõkete maht on umbes 5000 kuupmeetrit pinnast," rääkis ta.

"Hästi oluline on see, millist konkeetset müra need sõidukid, mis ringrajal sõidavad, teevad. Alates 2020. aasta hooajast on meil kehtestatud madalam müranorm. See tähendab, et need sõidukid, mis ringrajal sõidavad, tohivad teha vähem müra, kui nad seni tohtisid. Kõik need kombineerituna teevad seda olukorda paremaks, et seda müra võimalikult vähem meie juurest leviks," lisas ringraja juht.