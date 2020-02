Briti peaminister ei kavatse EL-ile mingeid järeleandmisi teha

"Suurbritannial pole vabakaubandusleppega seoses mingit vajadust vastu võtta tervet rida Euroopa Liidu reegleid, määrusi, toetusi, sotsiaalkaitset ja muid selliseid asju," ütleb peaminister meedia andmetel muu hulgas esmaspäeval peetavas kõnes.

Johnson prognoosis reedel tund enne Brexitit eetrisse antud videos, et riik astub uude sõbraliku koostöö ajastusse Euroopa Liiduga ja saab maailmaareenil suurema rolli.

Lahkumisprotsessi sitkelt läbi viinud Johnsoni sõnul on lahkulöömine võimalus uskumatuks eduks. Ta tõdes samas, et see tee võib olla konarlik. Uut Brexiti-järgset Suurbritanniat kirjeldas ta energilisena.

Oma uut iseseisvust võib Johnsoni sõnul kasutada erinevate muutuste läbiviimiseks. Ta tõi eraldi välja näiteks sisserändepiirangud, kalatööstuse "vabastamise" ja vabakaubanduslepped.

Johnson lubas eraldada täiendavat raha avalike teenuste, taristu ja uue tehnoloogia tarvis kogu riigis.