Barnier on juba varem tõdenud, et tema visioon läheb vastuollu Briti peaministri Boris Johnsoni omaga, mille kohaselt on Euroopa Liidu reeglite ja regulatsioonide järgimine möödanik ja vastuolus Brexiti vaimuga.

Johnson ütles enda läbirääkimispositsiooni esitledes, et tahab Euroopa Liiduga head majandus- ja kaubandussuhet, kuid välistas EL-i reeglite järgimise osana kaubandusleppest.

"Me austame Suurbritannia soovi üle vaadata oma reeglid, standardid ja seadused, kuid selge peaks olema, et suunad, milles me leppisime Boris Johnsoniga pea sõnasõnaliselt kokku oktoobris peaksid jääma ka nüüd kõikide läbirääkimiste aluseks," ütles Barnier.

"Ma ei näe põhjust siduda meid lepinguga Euroopa Liidu külge. Me taastame täieliku suveräänse kontrolli oma piiride, sisserände, konkurentsi, riigiabi, hangete ja andmekaitse üle," rääkis Johnson möödunud nädalal.

"Pole mingit põhjust, miks vabakaubanduslepe peaks hõlmama EL-i konkurentsi-, riigiabi-, sotsiaalkaitse-, keskkonna- või muude sarnaste reeglite vastuvõtmist. Samamoodi nagu EL ei peaks olema kohustatud Ühendkuningriigi reeglitega nõustuma," lausus Johnson.

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul keskendutakse läbirääkimistel sellele, milles Brexiti-eelses poliitilises deklaratsioonis kokku lepiti.

"Üllatusi ei tule. Me oleme lahkumisleppe üle peetud läbirääkimistel tulevikusuhete parameetrid juba välja toonud," ütles ta.