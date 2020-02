Euroliit nõuab brittidelt ühenduse reeglite järgimist ka peale Brexitit

Euroopa Liit pakub Suurbritanniale kaubanduslepet, mis näeb ette, et riik järgib ühenduse reegleid. Briti peaminister Boris Johnson ütles samas, et riik ei kavatse euroliidu reegleid järgima hakata.

Euroopa Liit pakub Suurbritanniale Brexiti-järgset kaubanduslepet, mis näeb ette karme nõudmisi kalanduse ja Euroopa Liidu reeglite järgimise osas, teatas pealäbirääkija Michel Barnier.

Briti peaminister Boris Johnson väitis samal ajal, et on küll võtnud eesmärgiks head majandus- ja kaubandussuhted Euroopa Liiduga, kuid euroliidu reegleid leppes järgima ei hakata. Johnsoni sõnul taastatakse Suurbritannias täielik kontroll oma piiride, sisserände, konkurentsi, riigiabi, hangete ja andmekatse üle.

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul ei ole Suurbritannial võimalik euroreegleid eirates Euroopa Liidu turule piiramatult pääseda.

"Meil ei ole vaja vabakaubanduslepingut, mis järgiks Euroopa Liidu konkurentsipoliitika, subsiidiumide, sotsiaalkaitse, keskkonna ja muu taolise reegleid rohkem, kui Euroopa Liit Suurbritannia reegleid tunnustab. Suurbritannia jätkab neis valdkondades kõige kõrgemate standarditega. Paljuski kõrgemate kui Euroopa Liidus, rääkis Johnson.

Barnieri sõnul on kokkulepeteni vaja jõuda, et vältida kuristiku servale sattumist.

"Ajal, mil peame Suurbritanniaga kõnelusi kaubandusleppe üle, soovitan teha ettevalmistusi ka teiste võimalike tulemuste puhuks. Euroopa Komisjon teeb tööd liikmesriikidega, et valmistada ette ka leppeta lõpptulemust. Me kindlasti ei taha, et see juhtuks, töötame selle olukorra vältimise nimel, kuid kui me ei jõua aasta lõpuks leppeni, oleme me mitmeski küsimuses kuristiku serval. Pean silmas kaubandus- ja kalanduslepet," lausus Barnier.