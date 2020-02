Jaanuaris soovis Keskerakonna esimeest Jüri Ratast peaministri kohal näha 35 protsenti küsitletud valimisealisi kodanikke. Reformierakonna liidrit Kaja Kallast eelistas 24 protsenti küsitletuid, vahendas Delfi.

Kummagi toetus on võrreldes detsembriga napilt kahanenud – Ratasel kahe ja Kallasel ühe protsendipunkti võrra.

Kui suurte erakondade esimeeste toetustes muutusi ei olnud, siis EKRE esimehe Mart Helme näitaja kasvas tavapärase kuue-seitsme protsendi juurest üheksa protsendi tasemele. Samuti näitab uuriung, et EKRE valijad on hakanud senisest innukamalt toetama parima peaministrivariandina just oma erakonna esimeest.