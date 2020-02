Politoloog Martin Mölder: Eesti 200 edu valimistel on praegu raske hinnata

Avaliku arvamuse uuringutes kajastuv Reformierakonna toetus on suures piires sama ka valimistel, kuid Eesti 200 puhul on nende reaalset edu valimissituatsioonis raske hinnata, tõdes politoloog Martin Mölder.

Mölder ütles ERR-ile, et Reformierakonnal on olemas lojaalne toetajaskond ja nende toetus valimistel on olnud üsna stabiilne.

"Erakordselt kõrge toetus Reformierakonnale tuleneb sellest, et need valijad, kes praegu teatavad küsitlustes, et neil on küll erakondlik eelistus olemas, kuid samas ütlevad, et nemad valima ei läheks," selgitas Mölder.

Nende inimeste osakaal, kellel oli eelistus olemas, tõusis Mölderi sõnul eelmise aastal valimisperioodi eel ja järel valimistel osalemise soov väga kõrgele. "Toon näiteks, et kui eelmise aasta keskel oleks toimunud valimised, siis osalus oleks võinud olla 70 protsenti. Vähemalt nii vastanud küsitletavad ütlesid, kes lubasid, et hääletaksid mõne erakonna poolt," ütles Martin Mölder.

Oodata 70-protsendilist valimisosalust on Mölderi sõnul märk sellest, et inimesed, kellel väga tugevat eelistust ei ole ja seda valimistel ei realiseeri, ent ütlevad praegu uuringutes osaledes, et neil on eelistus siiski olemas.

"Selliste inimeste osakaal on nüüd mõnevõrra suurem Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate hulgas," nimetades, et mõlemal erakonnal on niinimetatud fantoomtoetajad.

Mölder sõnas, et tegelikku toetust erakondadele reaalses valimisolukorras on praegu raske öelda.

"Meil on andmed, et mis oleks osakaal hüpoteetilistel valimistel, kui need toimuksid praegu. Kui oleks reaalne valimissituatsioon, siis osakaal oleks teine, mida me küsitlustel näeme. Reformierakonna toetus valimistel oleks pisut alla 30 protsendi. Kuid see, mis puudutab Eesti 200, siis me ei tea, kuna nad on osalenud vaid ühtedel valimistel, siis me ei tea, mis nende positsioon on valijaskonnas, raske midagi öelda," tõdes Mölder.

Sel nädalal on avaldatud kahed erakondade populaarsusreitingud.