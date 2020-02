Sotsioloog: reformide üle vaidlevad poliitikud on ajanud valija segadusse

Käimasolevad poliitilised debatid apteegireformi ja pensionisüsteemi muudatuste osas on ajanud osad valijad segadusse, kes on hakanud otsima alternatiivi parlamendiväliste jõudude, ennekõike Eesti 200 seast, ütles Turu-uuringute AS-i sotsioloog Tõnis Stamberg värskeid erakondade reitinguid kommenteerides.

"On kaks reformi. Mõlemalt poolt antakse tuld, sõnumite rägastik ajab valija segadusse, et mis on õige ja mis vale, seda raske eristada," rääkis Stamberg reedel ERR-i veebisaates.

Kui vaadata erakonna Eesti 200 reitingu tõusu üheksale protsendile valimiste neljalt protsendilt, on Stambergi sõnul näha selge trend, et valija otsib viimastel kuudel enda jaoks alternatiivi parlamendierakondadele.

Kõige populaarsem partei oli veebruaris Reformierakond 25 protsendi suuruse toetusega. Neile järgnes kohe Keskerakond 24 protsendiga.

"Sisuliselt on mõlemad erakonnad samal pulgal," märkis Stamberg ja lisas, et küsitlustel on veapiir ning tõde selgub alles valimistel. "Reitingute näol pole tegemist valimistulemuste prognoosiga."

Reaalses valimissituatsioonis ei tasu Stambergi sõnul ära unustada ka niinimetatud kohalikke staare. "Kõik erakonnad tahavad tuua hääled koju. Kui küsitlustele lisada konkreetsed valimisnimekirjad, siis võib näiteks muidu Reformierakonna toetaja otsustada, et soovib valida hoopis Keskerakonna kandidaati. Ja ei maksa unustada, et tugevad sõnumid, mis tulevad enne valimispäeva, näüiteks ETV peaministrikandidaatide debatil, on üliolulised."

Turu-uuringute AS küsitleb erakondade toetust uurides 1000 inimest, pooled neist interneti kaudu, pooled silmast-silma küsitlusega. Stamberg märkis, et veebis vastajate seas torkab silma kõrgem toetus Reformierakonnale ja erakonnale Eesti 200.

"Veebis on inimesed, kes on eluhoiakult aktiivsemad ja ka liberaalsema maailmavaatega," selgitas ta nende kahe erakonna kõrgemat toetust. Ja lisas, et just see võib olla põhjus, miks ainult veebiküsitlust tegeva Norstati uuringus on Reformierakonna toetus Turu-uuringute omast kõrgem.

Uuring näitas ka, et Keskerakonna toetus Ida-Virumaal mitte-eestlaste seas on hakanud langema ning selle põhjuseks on Stambergi sõnul see, et probleemid põlevkivienergeetika teemal, sh koondamised, on pannud vene inimesed muretsema ja neil on vaja teadmist, et riik tuleb neile appi.

Samas on Tallinnas Keskerakonna toetus mõnevõrra kasvanud, mida saab seletada vene valija rahuloluga linnapea Mihhail Kõlvarti tegevusega.