"Välisilm" Iowas: demokraadid ei saa kampaanias ainult Trumpi sarjamisele pühenduda

USA demokraatide presidendikandidaadi kandidaat Joe Biden ütles kampaaniaüritusel, et ükskõik, kui paljudel eelvalimistel on hääletajad osalenud, ei ole neil varem olnud suuremat vastutust kui nüüd.

"Me võime neli Trumpi-aastat muuta kõrvalekaldeks, ajalooliseks kõrvalekaldeks. Aga kaheksa aastaga muudab ta riigi meile talumatuks. Me vajame teid," sõnas ta.

Teine demokraatide kandidaat Bernie Sanders ütles, et on ainult üks viis, kuidas lüüa Trumpi, kes on tänapäevaste Ühendriikide kõige ohtlikum president. Selleks on suurim hääletajate arv, mida riigis nähtud.

Samuti presidendiks pürgiv Elizabeth Warren aga lausus, et lõppude lõpuks on kõigil neil vaid üks eesmärk. "Me peame koos eesmärgi nimel töötama ja nii võidame Donald Trumpi," lausus ta.

Maria-Ann Rohemäe sõnul räägivad president Trumpi tagandamisest kindlasti kõik demokraatide presidendikandidaadid, mis on selles mõttes loogiline, et kõik nad soovivad näidata, et presidendil puudub igasugune moraalitunne ja ta on rikkunud USA suhted liitlastega, mistõttu peaksid Iowa ja kogu USA valijad pöörduma demokraatide poole.

"Praegu on eelvalimised, pole veel üldvalimiste aeg, mistõttu Trumpile ei saa ka nii palju keskenduda, sest on palju olulisi teemasid, mis mõjutavad inimeste igapäevaelu ja demokraadid peavad kindlasti neist teemadest rääkima, sest see ajab inimesed välja hääletama, mitte nii palju see, mis iga päev Washingtonis toimub," ütles Rohemäe.