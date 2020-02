Alates möödunud nädala neljapäevast on Saaremaal Sõrve sääre tipus rannaalalt leitud õliseid linde, kes on reostusest tingitud kurnatuse tõttu määratud hukule.

Linnuvaatleja Mati Martinson ütles Meie Maale, et alates 30. jaanuarist on ta Sõrve sääre tipus leidnud rannast õliseid aule. "Olen neid leidnud senimaani neli või viis, kuid õliste lindude täpne arv pole teada, sest osa nõrkenud linde langeb rannas ka rebaste saagiks," rääkis Martinson, lisades, et suurema õlireostusega ei tundu siiski tegu olevat.

Õlireostuse teket võib vaid oletada, kuid ilmselt on mõnelt möödasõitvalt laevalt pilsivesi merre lastud ja linnud on juba merel reostusega kokku puutunud.

Lindude päästmiseks eriti võimalusi pole, sest need, kes ennast inimesele kätte annavad, on juba nii kurnatud, et neid päästa pole võimalik, ning kes on kergemad, neid ei saa jälle abistamiseks kätte.