Eestlased saavad peagi rakendusega osta Helsingi ühistranspordi pileteid

Kui kõik testid hästi lähevad, peaks pilet.ee rakendusega saama osta ühistranspordipileteid ka Soome pealinnas Helsingis juba märtsi algusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

See peaks eestlaste liiklemise Soome pealinna piirkonnas varasemast veelgi mugavamaks tegema. Sama hästi ei lähe aga soomlastel. Helsingi linnatranspordi amet nimelt otsustas mitte võtta Tallinna ühistranspordi pileteid müüki oma piletirakendusse, kuigi selles oli Tallinna kolleegidega juba läinud sügisel kokku lepitud.

Helsingi ühistranspordiameti osakonnajuht Mari Flink ütles, et Helsingi enda piletite müük on seadusega ette nähtud ametitegevus ning teiste osaliste piletite müügiga on lood nüüd segasemaks osutumas, mis on toonud kaasa kahtlusi selle õigsuses.

"Seega mõtlesime, et on parem, kui me enne selguse saamist teiste piletitooteid oma rakendusse ei võta," ütles Flink.



Kogu ootamatu pöörde taustal on Soome idufirma MaaS Global avaldus Soome konkurentsiametile. Firma on loonud kuutasulise liikumisteenuse Whim, mis sisaldab nii ühistranspordiga, taksodega kui ka rendiautodega liikumist.

Küsimusele, miks Helsingi ühistranspordiameti plaan oma rakenduses Tallinna pileteid müüa MaaS Globalile ette jäi, ei andnudki ettevõte arusaadavat vastust.

Tallinnas on tekitanud Helsingi ühistranspordiameti otsus plaanitust taganeda imestust ja pahameeltki. Kuid võib-olla ei osutu kahe linnaameti koostööprojekt siiski täiesti ühepoolseks.



"Soomlased oleks väga nõus sellega, et me teeks ära sellise arenduse, millega soomlased saaks oma koduseid ühiskaarte ehk matkakorttisid kasutama Eesti poole peal," rääkis Tallinna Transpordiameti juhtivspetsialist Tiit Laiksoo.

Laiksoo sõnul nõuaks see peamiselt Tallinna poolel tehtavat tarkvaraarendust, millega oleks võimalik valmis saada järgmise aasta kevadeks.