Tegemist on juba kolmanda taolise õppusega. Peatselt hakataksegi avariis raskelt vigastada saanuid helikopteril Põhja-Eesti regionaalhaiglasse toimetama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Avariipaigale jõudis kõigepealt kiirabi, seejärel päästjad ja koos asuti kannatanuid autost välja aitama. Kuna autouksed olid kinni kiilunud, polnudki see kõige lihtsam.

Kannatanuid rahustati ja neile anti esmaabi. Mõne aja pärast jõudis kohale kopter. Tegemist oli järjekordse treeninglennuga projekti "Kopter" raames. See algas eelmisel aastal koostöös politsei- ja piirvalveameti, häirekeskuse, päästeameti ja eri kiirabiasutustega. Mõeldud on see selleks, et liiklusõnnetustes raskelt vigastatud patsiendid jõuaks kiiremini Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.



"Helikopteris on reanimobiilibrigaad, mis tuleb Tallinnast. Tavaliselt, kui me kasutame sellist süsteemi, siis meil õnnestub võita 40-45 minutit aega. Patsiendi jaoks, kes on raskes seisundis, kellel hingamisteed ei ole kontrolli all, kellel kestab veritsus, on see äärmiselt oluline. Iga minut loeb selles olukorras," rääkis PERH-i kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popov.

Peatselt toimub samasugune õppus Järvamaal.



"Kui meil hästi läheb Järvamaal koostöös Tartu kiirabiga, siis järgmine samm oleks mitte ainult õppuse raames, aga juba päriselus lennata patsiendile järele kuhugi liiklusõnnetusele," lisas Popov.

Aastas kasutab regionaalhaigla kiirabikeskus kopterit 100-120 korda, tuues patsiente saartelt. Nüüd hakatakse tegema kiirabikutseid, tulles otse südmuskohale. Kas sündmuskohale on vaja helikopter kutsuda, otsustab häirekeskuse päästekorraldaja või logistik.