Taastuvenergia tootjate arv kasvas mullu kolm korda

Taastuvenergia tootjate arv kasvas eeskätt päikeseelektrijaamade hoogustunud rajamise arvelt. Arengule on kaasa aidanud seegi, et tehnoloogia on kümne aastaga odavnenud 90 protsendi võrra.

Möödunud aastal esitas Elektrilevi võrguga liitumiseks taotluse 4380 taastuvenergia tootjat. Seda on kolm korda rohkem kui 2018. aastal, kui liitujaid oli 1500. Suurema osa liitujatest, kes annavad 60 protsenti taastuvenergia võimsusest, moodustavad hoonete juurde või katustele rajatud päikeseelektrijaamad.

"Valdav osa on päikeseenergiatootjad, sest et seda on kõige lihtsam rajada, ei ole tehnilisi piiranguid, ei pea tegema keskonnamõju analüüse selle rajamiseks. Taastuvenergiatoetus, mis on ikkagi täna väga atraktiivne, on täna 54 eurot megavatt-tunni kohta, see muudab kindlasti need äriplaanid väga tasuvaks," rääkis Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial.

Eesti Energia näite põhjal tarbiks elektriküttega elamu aastas elektrit 9000 kilovatt-tundi, sellise võimsuse rahuldamiseks oleks vaja katusele paigaldada 40 päiksepaneeli. Päikeseelektrisüsteem läheks maksma 11 800 eurot, kuid see annaks rahalist võitu 924 eurot aastas.

Elektrit müüakse suures osas ka võrku ja investeering tasuks ennast ära 13 aastaga.

Kuna päikeseenergeetika on Eestis alles arenemisjärgus, siis tegelikult kohalikku head hindade võrdlusbaasi pole.

Eesti päikeseelektri assotsiatsiooni juhataja Andres Meesaku sõnul on rahvusvahelised analüüsikojad välja toonud, et viimase kümne aasta jooksul on tehnoloogia hind alanenud 85 kuni 90 protsenti.

"Turul kõige enam müüdava 300-vatise paneeli saab kätte tõenäoliselt umbes 100 euroga pluss käibemaks. Paneelid moodustavad kogu süsteemi maksumusest umbes poole," ütles Meesak.

Hoogne areng on aga tingitud sellest, et toetust makstakse päikesejaamadele, mis saavad valmis selle aasta lõpuks. Kaksteist aastat makstav toetus ongi mõeldud ainult taastuvenergeetika arendamiseks.

"Kui toetust ei oleks, oleks see tasuvus väga pikk ja tootlus investeeringuna oleks ebapiisav iga investori jaoks," ütles Meesak.

Edaspidi sellised toetusi enam ei jagata, sest Euoopa Liit on võtnud eesmärgiks muuta taastuvenergia tootmine järjest turupõhisemaks. Uuringud näitavad, et 2050. aastaks muutub päikeseelekter kõige odavamaks elektritootmise tehnoloogiaks.