Lõppeb taastuvenergia toetuste vähempakkumine päikesejaamadele

Vähempakkumise eesmärgiks on saada turule täiendavalt 5 GWh/a ulatuses taastuvast energiaallikast energiat, mis on toodetud tootmisseadmega, mille elektriline võimsus on vähemalt 50 kW, kuid väiksem kui 1 MW, seisab 18. novembril avaldatud vähempakkumise teates.

Sellised tootmisvõimsused sobivad sisuliselt päikesejaamadele, kuna tuulegeneraatorite võimsused on suuremad ning neid ei jõuaks ka vähempakkumises seatud tähtajaks enam valmis ehitada, selgitasid vähempakkumise korraldajad ERR-ile. 50 kW-se võimsusega päikesejaam on pisut suurem kui "lihtsalt üks majakatus", 1 MW-ne päikesejaam on Eesti mõistes juba üsna suur jaam, ütles ERR-iga rääkinud spetsialist.

Praegust vähempakkumist saab vaadelda ka kui pilootprojekti edasistele, suurema mahuga päikeseenergia vähempakkumistele, et sellest õppida, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolne vähempakkumise korraldaja Kristo Kaasik ERR-ile. Samuti on riigil kavas enne suurema mahuga vähempakkumisi korraldada järgmistel aastatel veel mõned oksjonid 5GWh mahus, lisas ta.

Vähempakkumisel osaleja peab oksjoni tingimuste kohaselt tagama taastuvast energiaallikast pakkumises toodud energiakoguse tootmise alates 1. jaanuarist 2021 järgneva 12 aasta vältel.

Vähempakkumisel saab osaleda uue tootmisseadmega või olemasolevale tootmisseadmele lisatud täiendava võimsusega ning selle rajamiseks ei tohi olla makstud riigipoolset investeeringutoetust. Osalemiseks peab olema pakkumise esitamise hetkeks olema väljastatud tootmisseadme ehitamiseks vajalik kooskõlastus kaitseministeeriumist ning elektrivõrgu liitumisleping või selle puudumisel võrguettevõtja liitumispakkumine. Kui tegemist on olemasoleva tootmisseadme juurde kavandatava täiendava tootmisvõimsusega, peab tootja tagama uue võimsuse poolt toodetud elektrienergia eraldi nõuetekohase mõõtmise kaugloetava mõõteseadmega ja andmete edastamise Elering AS-le.

Pakkumise esitamise tähtaeg lõppeb kolmapäeval, 18. märtsil kell 17.00. Pakkumised avatakse neljapäeval kell 12.00.

Elering prognoosis 2019. aasta detsembris Eesti tänavuseks taastuvenergia toodangu mahuks 1967 GWh, millest tuulikute toodang oleks ligi 673 GWh aastas. 2018. aastal toodeti Eestis päikesepaneelidega 13 GWh elektrienergiat.