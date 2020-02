Ette tuleb aga takistusi ja et lubatut siiski saada, tuleb naistel raha maksta, aga suurt raha ega kulda mõistagi ei tule. Mitmel juhul on politsei poole pöördunud petetud naiste lähedased, sest pettasaanud ise häbenevad oma lihtsameelsust.

Tavaliselt nii-öelda sõjaväelased

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt tõdeb, et kelmidel käib üksikutelt eakamatelt naistelt raha väljapetmine väga lihtsalt Tutvusi luuakse näiteks Facebookis, aga kuna eesmärk on leida üksikuid naisi, kes lihtsamalt nii-öelda õnge lähevad, siis neid leiab kõige paremini rahvusvahelistest suhtlusportaalidest. Suhtlemisel on abiks Google Translate.

"Alguses on selline sõbralik jutt, tahetakse usaldust võita. Väga sagedasti on tegemist välismissioonil oleva sõjaväelasega, on ta siis Süürias, Afganistanis või Iraagis, aga tal on veel natukene aega jäänud ja siis ta saab pensionile," kirjeldab Kütt. "Aga kuna ta pere on juba surnud, siis tahab ta alustada uut elu ja ilmtingimata just sellesama naisega, kellega ta äsja suhtlusportaalis tutvus."

Siis räägib mees näiteks, et on saanud teenistuses olles autasuks kullakange ja selle kulla tahab ta enne, kui ta ise Eestisse jõuab, toimetada naisele. "Aga selleks on vaja mingisugune väike raha kõigepealt välja käia, et ta saaks selle kulla teele panna," räägib Kütt. "Siis inimene mõtlebki, et mis see siis on, maksan selle 300 eurot ära".

"Las see jääb meie saladuseks"

Seejärel teatab mees, et kuld on juba Itaalias, aga Itaalia toll hoiab seda kinni. "Selleks on jälle vaja raha välja käia, Sinna juurde pannakse kindlasti Google Translate`iga tehtud itaaliakeelsed dokumendid ja nii see virr-varr käibki kogu aeg. Ja paraku need inimesed mingil põhjusel usuvad seda juttu. Nad käivadki kõik oma vaba raha välja, Pigem leitakse ka sellised inimesed üles, kellel tegelikult seda vaba raha palju polegi. Aga neid julgustatakse laenu võtma. Et kõigepealt küsige oma tuttavate käest, aga ärge oma perele rääkige. Lastele ärge rääkige, las see jääb meie saladuseks."

Nii käivadki naised ja laenavad oma tuttavatelt. Kellelt saavad 500 eurot, kellelt 2000. Kõik see saadetakse minema ja kui see otsa saab, hakatakse kiirlaenu võtma.

"On ka juhtumeid, kus naise meilile tuleb link, kus on näha, et talle on mingis välismaa pangas arve avatud. Tahetakse seal tehingut teha, aga tehingut teha ei saa. Kõigepealt tuleb see arve aktiveerida, aga aktiveerimiseks tuleb jällegi raha välja käia. Aga kui sa näed, et arvel on näiteks 800 000 eurot, siis sa ju kaua ei kõhkle, vaid maksad jälle." rääkis Kütt.

Veel üks petta saamise võimalus

Ta lisas: "Kõigepealt küsivad investeerimispetturid raha ja näitavad, kuidas see raha kiiresti kasvab. Aga kui inimene saab pettusest aru ja enam juurde ei maksa, siis võtab temaga ühendust teine firma ja ütleb, et nemad on just need, kes tegelevad investeerimiskelmide käest selle raha tagasitoomisega. Aga selleks tuleb natuke maksta."

Kütt tõdeb, et kõik sellised pakkumised on targem jätta tähelepanuta. Seda, kuidas keegi saab sisuliselt eimillegi eest suure rahasumma, võib juhtuda ainult muinasjuttudes. "Aga see ei ole selline muinasjutt, kus kõik elavad õnnelikult edasi. See võib teha ainult ühe poole õnnelikuks ja see on kelmide poole," võttis Kütt räägitu kokku.