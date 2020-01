Kelmid petsid Raplamaa elanikult välja üle poole miljoni euro

Möödunud aasta novembris pakkus vene keelt kõnelev mees telefoni teel Raplamaal elavale isikule investeerimisvõimalust ning kahe juhendaja nõudmisel ja juhendamisel kandis ta raha välismaisele kontole, vahendas Lääne prefektuur.

Kontole petetul endal ligipääsu ei ole. Skeemiga tekitati isikule kahju enam kui 500 000 eurot.

Prokuratuur alustas sel nädalal juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles, et uurimise huvides juhtunu kohta rohkem infot ei avaldata. Ta lisas, et küll on ette tulnud 100 000 euro kanti ulatuvaid pettusi, kuid teadaolevalt pole nii suure summaga Eestis varem tegemist olnud.